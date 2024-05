Orgoglio centrodestra: "La classe dirigente è qui"

Il volto moderato della politica. Forza Italia ieri ha presentato la sua lista per le amministrative in appoggio a Marco Lanzi, il candidato del centrodestra. Presentazione al bar ‘Utopia’ al parco Miralfiore. "L’aria è molto positiva – dice il coordinatore provinciale Margherita Mencoboni – e ci saranno sorprese interessanti anche con l’elezione di nostri sindaci. L’aria è molto positiva". Tra i presenti anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi che fa un vaticinio davanti a tutti i presenti: "Se li portiamo al ballottagio, come credo e spero, poi si riparte da zero e possiamo battere Biancani e il centrosinistra, togliendo questa cupola di potere fatta da persone che hanno deciso senza coinvolgere mai la cittadinanza e soprattutto hanno deciso solamente a proprio beneficio ed a propria immagine". Chiaro riferimento a Matteo Ricci.Scontro aperto, e non poteva essere diversamente, con l’amministrazione uscente. Con Marco Lanzi che sottolinea come il suo avversario Biancani si sia smarcato dalle cose fatte dall’amministrazione comunale "in pratica andando in contraddizione e contro Ricci".

Microfono in mano ad Alessandro Di Domenico, per la presentazioni. Quindi presenti il segretario dell’Udc Noi Moderati Fabio Giovanelli, il segretario di Forza Italia cittadino Gianmarco Cecconi che la prima cosa che ha fatto, salutando, è stata quella di ricordare la figura di Anna Renzoni, berlusconiana della prima ora ed una delle prime pietre miliari del partito in città. Quindi anche Marco Zanotti, ex manager ed anche ex candidato sindaco, che dice: "torno in campo e lavorerò per rifondare Forza Italia in questa città".

Molte le proposte che sono state messe in campo nel corso dell’incontro di presentazione della lista degli Azzurri, ad iniziare dalla creazione di un nuovo assessorato alle Manutenzioni "perché ci sono quartieri che sono stati dimenticati e perché si è andati avanti con promesse che non sono poi mai state concretizzate. Dobbiamo pensare alla gente, parlare, confrontarsi ed impegnarsi per risolvere i loro problemi", dicono un po’ tutti andando contro al ‘pensiero unico’.

E dal cilindro escono anche proposte non proprio in linea con i temi ‘classici’ di questa campagna elettorale: la prima arriva proprio dal segretario dell’Udc che parla "di incontri nelle scuole per far capire ai giovani i valori e la cultura di questa città". Quindi Di Domenico che apre il fronte (mai chiuso) del porto affermando "che il nostro è un bacino commerciale come quello di Ancona, ma senza avere i fondali. Per cui va declassato e reso un porto turistico per andare incontro a tutti i diportisti, non solo i nostri, ma anche a quelli che arrivano da fuori e che non trovano ormaggio". Prima di passare la parola a Marco Lanzi un saluto è stato portato anche dalla candidata regionale alle europee Graziella Ciriaci che ha sottolineato, come ha fatto lo stesso Aguzzi, "che deve terminare questa narrazione che vuole che la classe dirigente è solo a sinistra perché non è vero, e lo stiamo dimostrando, anche perché chi entra ha voglia di dimostrare e di fare". E Aguzzi aggiunge a supporto: "Lo abbiamo fatto vedere questo cambio di marcia quando siamo stati eletti a Fano mandando a casa la vecchia giunta di sinistra". Quella Fano che domani vedrà la presenza del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani: "Venite tutti, vi aspetto", ha detto Aguzzi.

Quindi Lanzi che ha martellato, tra gli altri punti toccati, su questa estate che è ormai dietro l’angolo "con il fronte mare nelle condizioni in cui lo vediamo, per cui le risorse che sono state spese dall’amministrazione sono state anche gestite male. E tutte le volte che mi confronto con gli operatori del turismo l’unica realtà che emerge è questa: Pesaro Capitale della Cultura si sta rilevando un grande flop".

m.g.