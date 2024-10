Orgoglio Fermignanese . Mette a segno il colpaccio col Sassoferrato Genga

sassoferrato genga

0

fermignanese

2

GENGA: Masci, Morettini (27’ st Topi), Imperio (9’ st Loppi), Rossini, Paoluzzi (26’ st Regni), Silvestri, Paoletti, Arcaleni, Ricci, Piermattei (38’ st ‘ Bettini), Federici. All. Favorini.

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (9’ st Garota), Bozzi (27’ st Izzo), L. Fraternali, Patrignani (22’ st Lucciarini), Saidykhan (20’ st Surano). All. Pazzaglia.

Arbitro: Bardi di Macerata.

Reti: 15’ pt autorete Piermattei , 24’ pt Cantucci

Terza vittoria in altrettante trasferte per la Fermignanese. La partita è vivace e si sblocca in modo clamoroso al 16’: retropassaggio alto di Piermattei dai 25 metri che scavalca la testa del proprio portiere e finisce in rete. Raddoppio al 24’ di Cantucci che riceve al limite dell’area e lascia partire un sinistro che si insacca nell’angolino più lontano. La Fermignanese fa la partita anche nella ripresa.

Enrico Bozzi