"Orgoglioso di questo risultato. La giunta? Vimini un punto fermo"

Andrea Biancani, neo sindaco di Pesaro con oltre il 60% dei voti, è entrato in Comune tra cori da stadio. "La vespa special di Andrea Biancani risolve i problemi" è la canzone che gli hanno cantato a squarciagola un gruppo di sostenitori con la maglietta della sua lista civica indosso e un mazzo gigantesco di fiori, da regalargli, mentre sale le scale diretto verso la sala del Consiglio comunale. Scusi Biancani, ma alla sua vespa ha messo il turbo? Ha chiesto un giornalista memore dell’ultima vittoria segnata dalla coalizione di centrosinistra: nel 2019 Ricci vinse con il 57,32%, cioè quasi quattro punti percentuali indietro rispetto al Biancani di oggi. "Sono orgoglioso di questo risultato. Voglio ringraziare mia moglie Marzia (che subito dopo diventerà destinataria del gigantesco mazzo di fiori, ndr) e i volontari: sono state giornate lunghissime, intense, trascorse tra la gente".

E’ ancora presto per parlare di giunta?

"Ho sempre detto che le preferenze non saranno determinanti, ma saranno importanti. Il risultato dei singoli sarà un punto di partenza".

Ci sono accordi?

"Sì. l’accordo che abbiamo fatto riguarda l’assessore Daniele Vimini".

Resterà vicesindaco?

"Certamente assessore alla cultura e al turismo. Non ho ancora pensato alla carica di vicesindaco, ma non vedo problemi. Lasciatemi pensare un attimo, anche se, ripeto, non vedo problemi".

Secondo lei Vimini resterà cinque anni o ha altre mire?

"Sarei contento che rimanesse con noi, in Comune. Ovviamente dipenderà da lui. E’ vero che dal prossimo anno dovremo trovare un candidato forte per le elezioni regionali. Qualora fosse Daniele lo sosterremmo tutti".

Ha sempre detto che la squadra è importante: chi vorrebbe accanto a sé?

"Ci penseremo nei prossimi giorni. Cercheremo il giusto equilibrio di genere tra gli assessori. Sarà un punto fermo, compatibilmente con i risultati. Per ora fatemi ringraziare quanti hanno contribuito al successo di questa impresa".

Di lei cosa pensa abbia convinto gli elettori?

"Sono 20 anni che faccio politica tra la gente e per la gente. Quando un cittadino mi pone un problema rispondo sempre, come meglio posso grazie ai vari ruoli che ho ricoperto: da quando ero consigliere di circoscrizione ad oggi che sono vicepresidente del Consiglio regionale. Anche sotto il Covid quando il disorientamento tra i cittadini è stato palpabile sono stato al servizio facendo da collettore tra bisogni delle persone e le istituzioni. In molti me l’hanno riconosciuto. Biancani c’è".

I risultati non hanno premiato le liste civiche indipendenti…

"No. Ha perso chi ha raccontato una città che non esisteva. Le nostre civiche sono andate bene, a differenza anche di quelle del centrodestra, perché hanno condiviso una proposta politica solida, realistica. Non bisogna sparare a zero. Non abbiamo fatto promesse, ma abbiamo preso solo impegni per noi sostenibili: metteremo a terra gli investimenti, non indietreggeremo sulla politiche sociali ed educative e vogliamo implementare le manutenzioni. E’ quello che faremo. Punto"