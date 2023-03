Oriano Giovanelli vent’anni dopo "La città condivisa è la mia eredità"

di Luigi Luminati

La ricostruzione storica di un passato così recente è sempre a rischio di sovrapposizione tra i propri ricordi e lo studio degli esperti Andrea Girometti e Marco Gualtieri, che hanno raccontanto la storia del sindaco venuto da Gadana e diventato a suo modo molto pesarese. La storia del comunista barbuto, Oriano Giovanelli, diventato un raffinato intellettuale della città convidisa e governata da un cattocomunismo molto diffuso, è un tema sempre vivo anche a distanza di diversi lustri. La sovrapposizione tra la fine del millennio, le vicende di tangentopoli, la trasformazione degli storici partiti venuti dalla Resistenza fino alla conquista politica elettorale della città da parte dei 5 Stelle non può prescindere da un dato: Pesaro è sempre stata città rossa. E il fatto di avere nel 2023 un sindaco di tradizione comunista non è uno scherzo. Tanto che il centro destra non ha ancora trovato un candidato che posso cogliere il vento del cambiamento.

Un vento che Oriano Giovanelli ha vissuto molto sulla sua pelle: "Diciamo che da un certo punto di vista non mi sono fatto mancare niente – racconta amichevolmente – dalle inchieste della magistratura, al processo per l’assunzione a Radio Città; dai burrascosi confronti politici a sinistra con i socialisti, fino alla vicenda finita bene del parco Miralfiore e al percorso comune con Marcello Secchiaroli e tanti cattolici. E’ vero che il mondo è molto cambiato e dopo i 20 anni passati dall’esperienza da sindaco siamo ancora con un centro sinistra al governo. Vuol dire che ragionare di ciò che ci poteva legare invece di quello che ci divideva ha portato a risultati politicamente positivi".

Guardando all’indietro, Giovanelli dice: "Di coraggio ce n’è voluto molto e di incoscienza anche di più". Da una parte tangentopoli con la cancellazione dei partiti storici; dall’altra la guerra nei vicini balcani; poi l’evoluzione e la trasformazione della città solidale. Giovanelli è stato sindaco negli anni della trasformazione del ruolo dei primi cittadini, attraverso l’elezione diretta e la personalizzazione. Il tasso di innovazione è stato altissimo: dal direttore generale Giovanni Rubini in Comune alle nuove aziende municipalizzate. Dalla volontà di essere protagonisti all’incapacità di portare fino in fondo i grandi progetti. In fondo l’interquartieri è la grande opera viaria dell’epoca Giovanelli. Mentre il parco Miralfiore è la grande svolta cittadina. L’eccesso del mattone degli anni Ottanta non è bastato a cancellare la sinistra: "Quella classe dirigente, al di là degli errori compiuti, è stata in grado di far sopravvivere la sinistra", chiude l’album dei ricordi Giovanelli. Il riformismo comunista pesarese è sopravvissuto anche alla fine del millennio. La città condivisa è nata ai tempi del vescovo Michetti e ancor oggi potrebbe avere un ruolo politico e sociale. Forse manca di più al Giovanelli ritornato comunista dopo aver vissuto il periodo d’oro della globalizzazione e innovazione vincente. La riscoperta de “La città condivisa“ attraverso il volume sui 12 anni da sindaco di Oriano Giovanelli sarà presentato domani pomeriggio a Palazzo Montani Antaldi (ore 17.30). Formidabili quegli anni.