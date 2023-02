Orizzonte Fano 2030: "Ma quali azioni? Due ore di belle parole"

"Fano città educante...ma ci facciano il piacere". I consiglieri di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, non risparmiano critiche all’iniziativa, di venerdì pomeriggio organizzata dal Comune, a Fano Marine Center (presenti il sindaco Massimo Seri e il vice Cristian Fanesi) per aggiornare la città sul piano strategico #Orizzonte Fano 2030. Appuntamento partecipato ma quasi esclusivamente da addetti ai lavori. "Un piano strategico – ha esordito Seri – che non è morto, ma vivo e aggiornato". Lo studio (affidato alla società Avanzi che si era occupata anche del Piano strategico) individua 71 azioni già messe in atto tra "progetti concreti, iniziative in corso e riattivazioni di luoghi dismessi" e stabilisce per il futuro tre "scenari e piste di lavoro": "La città delle persone", "La città educante" e "La città della transizione giusta".

"Ci sfugge il senso di questa operazione – commenta il capogruppo di M5S Tommaso Mazzanti – presentata dopo 5 anni di silenzio (il Piano strategico è del 2018) e all’alba del nuovo Prg. I cittadini che avevano partecipato ai tavoli di #Fano orizzonte 2030 in questi anni non sono stati più chiamati né coinvolti e non erano presenti nemmeno venerdì pomeriggio". "L’hanno chiamato ‘Orizzonte 2030’, e mai nome è stato più azzeccato – incalzano Tarsi e Pierpaoli – la Fano raccontata da quel progetto è ancora dietro l’orizzonte, e ormai lì rimarrà. Durante la presentazione di venerdì pomeriggio abbiamo ascoltato 2 ore di belle parole, su concetti corposi, complessi metodi di ricerca, visione ricercata di una città del futuro. Peccato che tutto sia rimasto sulla carta (anzi, sulle slides). E i fanesi che uscivano, al termine della presentazione, si chiedevano di quale città avessero ascoltato il progetto, perché sicuramente non riguardava Fano".

"Nelle 71 azioni – insiste Mazzanti ci sono tantissimi progetti rimasti sulla carta come il Pinqua (Il programma nazionale sulla qualità dell’abitare) che, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, non è mai stato finanziato dal ministero, il Pums (il piano urbano della mobilità sostenbile) che non ha ancora visto la luce nonostante ci stiano lavorando da anni, il progetto della Caserma Paolini oggetto di due studi di fattibilità che non sono mai stati presentati pubblicamente. Nella maggior parte dei casi si tratta di progetti non completati e di cui non sono a conoscenza neppure i consiglieri comunali".

Tra le varie "favole narrate" venerdì, quella che ha più "sorpreso" Fratelli d’Italia è "La comunità educante. Non ci sembra ’educante’ una città dove la dipendenza giovanile (da droga, alcol, videogiochi) è in aumento, non ci sembra educante osservare la teppaglia adolescenziale che ogni sabato sera distribuisce danni, risse e lordure per la città senza che qualcuno preveda interventi efficaci per prevenire il disagio giovanile. Infine, non ci sembra affatto educante una città privata di una sede scolastica (l’ex Carducci) dal 2019 senza che nessuna forza politica di maggioranza abbia mai mosso un dito per tentare di risolvere il problema".

Anna Marchetti