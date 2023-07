"Ormai la piazza è la Cenerentola degli eventi"

Protesta dei commercianti di piazza XX Settembre che chiedono all’amministrazione comunale maggiore attenzione nei loro confronti. A scendere in campo sono Stefano Mirisola, Laura Carletti, Silvia Costantino, Rita Stipulante, Massimo Tonelli, tutti titolari di locali che si affacciano su piazza XX Settembre. "La piazza – lamentano – non è più il fulcro degli eventi che, sempre più spesso, sono organizzati in zone del centro dove non ci sono neppure negozi". L’ultimo esempio è la scelta del Pincio per la Fano dei Cesari.

"In piazza XX Settembre – fa notare una delle esercenti – non c’è uno stendardo che ricordi la manifestazione, non abbiamo più neppure la Fano dei Cesarini. Chi partecipa alla Fano dei Cesari, qui in piazza non ci passa proprio, assiste agli eventi, magari mangia una piadina e poi torna a casa". E ancora: "Anche con Passaggi Festival gli ospiti più attrattivi sono saliti sul palco del Pincio, sempre al Pincio arriva la Collemarathon".

Un altro problema sollevato dai commercianti di piazza XX Settembre è quello della "concorrenza sleale di chi offre da mangiare occasionalmente (durante gli eventi o limitatamente al periodo estivo ndr). Loro non hanno dipendenti da pagare, la tassazione è sicuramente più ‘leggera’ e non hanno norme stringenti da rispettare". "Il nostro obiettivo – commentano gli operatori della piazza – non è quello di fare polemica ma di collaborare con l’Amministrazione, nell’interesse di tutti. Le attività commerciali qualificano il centro storico e esercitano un controllo sociale. Noi abbiamo sempre partecipato alle iniziative con grande impegno personale, fisico ed economico".

Gli esercenti parlano di una città semivuota, con i pochi turisti presenti poco informati degli eventi in corso. "Nel mio negozio – racconta uno degli esercenti – ieri mattina 10 persone mi hanno chiesto indicazioni per l’acquisto dei biglietti della Fano dei Cesari. Com’è possibile che certe informazioni non circolino, non ci siano locandine o brochure nei locali?". "La piazza – conclude Davide Ippaso della Confesercenti presente ieri mattina insieme al direttore di Fano, Matteo Radicchi – è il cuore pulsante del centro storico e in un momento di grossa crisi come quello che stiamo attraversando, dove gli esercenti hanno difficoltà oggettive, gli operatori chiedono all’amministrazione comunale maggiori tutele". Per Ippaso la mancanza di eventi o la concorrenza sleale "creano difficoltà alle attività commerciali che comunque hanno dei costi da sostenere. Chi trova da mangiare negli stand a 5 o 10 euro, poi non si mette a girare la città in cerca di un ristorante o un locale dove cenare".

Anna Marchetti