Ornella Pacini, l'ultima zucchina e l'addio al mercato delle Erbe

Una lacrimuccia ieri mattina le è scesa, mentre pesava le ultime zucchine della sua onorata carriera, perché non puoi archiviare ventuno anni di bancarella dietro piazza del Popolo, al mercato delle Erbe, senza che quella lacrima non cada.

Il ’Big Ben’ di Ornella Pacini, 61 anni, pesarese, sposata e tre figli già grandi, dal 2002 titolare del primo banco di frutta e verdura (dei tre in tutto rimasti) che si incontra(va) entrando da via Branca, al mercatino dei pesaresi, ha detto stop.

"Gli anni di contributi c’erano, 43, tra lavoro in fabbrica e commercio – diceva ieri Ornella, conosciutissima tra la sua vasta clientela e con vicina una coppa che gli amici le hanno regalato per l’occasione – poi la prospettiva di andare a lavorare a settembre nei 14 metri quadri che il Comune mi aveva assegnato, nel cortile dietro Palazzo Gradari (visto che partiranno i lavori per la ristrutturazione del San Domenico), non mi piaceva. In soli 14 metri quadri non puoi dare alla gente quello che cerca, tutti i tipi di frutta, soprattutto. Manca proprio lo spazio. Anche per questo ho deciso di smettere".

"E non sono neanche riuscita a cedere la mia concessione, valida fino al 2032, che poteva valere per i tre anni che si dovranno attendere per la fine dei lavori, obbligati però a stare in quei 14 metri quadri, prima di poter tornare al San Domenico".

Dunque, stop. Che poi vuol dire anche smettere di alzarsi alle 4,30 tutte le notti per andare al mercato a comprare la frutta, lavorare fino alle ore 14 circa, non fare o quasi vita sociale visto che la sera devi andare a letto presto, per recuperare il sonno. Però.... "Però mi manca la gente, il contatto con la piazza, quello tanto", rimpiange Ornella.

E quindi? "Mio marito ha detto che da ora in poi andremo al mare tutti i giorni, in bicicletta – ride Ornella, che abita a Pantano – di certo mi alzerò più tardi, anche se i pensieri restano, perché vado in pensione con 815 euro al mese, non so se rendo...". Il suo banco rimarrà quindi vuoto. "Di freddo ne ho preso un bel po’, l’inverno, in questi anni", ricorda Ornella. "Ora provo a pensare un po’ di più a me stessa".