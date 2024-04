Orti Giuli, cartoline dalla vergogna. Pericoli, degrado, offese alla storia

Rientrano, gli Orti Giuli, nei luoghi della memoria. Per gli ’anta’ soprattutto, perché i giovani hanno ormai da anni il baricentro spostato sulla zona mare. Ma ogni tanto qualcuno si ricorda che quest’oasi verde esiste. E dentro così capita di incontrare qualche coppiette a caccia di intimità, due ragazzi col cane, signori con i capelli grigi che si aggira per un amarcord. Un luogo della memoria gli Orti Giuli, ma in pieno degrado. Un inno alle brutture, alle persiane scardinate che ‘svolazzano’, ai viottoli dissestati con i sanpietrini sollevati che se uno inciampa e cade deve poi chiamare la Croce Rossa. Cancellata grande d’entrata chiusa col lucchetto: per cui si accede da quella lateriale, accanto a Porta Rimini.

Dentro anche aree molto pericolose: sia nello spiazzo davanti allo scoperto del bar mai nato, così come accanto al tempietto – entrando sulla sinistra – dove le reti sono divelte e le mura roveresche sono basse. Per cui se uno si sporge e cade, finisce, dopo un volo di oltre dieci metri, sul cemento dell’ex lavatoio. Un angolo degli orrori quello: accanto ci sono un po’ di mattoni accatastati uno sull’altro che sbarrano l’accesso a quella che una volta era una delle più belle case della città (i Benelli,ndr) e che oggi sembra una fotografia di Gaza dopo le bombe. La recinzione della scalinata che porta al bar – per la cronaca costato 500mila euro – è divelto per cui i temerari che si volessero avventurare rischiano di passeggiare con uno strapiombo davanti. La porta di accesso interno all’Osservatorio Valerio, lasciato nell’abbandono, sbarrata con due legni incrociati, così come la porta dei giardinieri, quei maghi che disegnavano le aiuole della zona mare; anche i loro magazzini nell’abbandono: una foresta. Entrando sulla destra una specie di cunicolo che sembra un deposito d’immondizia di Marche Multiservizi. In terra la grande lapide in pietra voluta da Francesco Cassi per ricordare questo luogo creato da Giulio Perticari, il cui busto resiste imperterrito alla sommità del vialetto. In teoria, se il finanziamento si sblocca, per sistemare questa oasi verde nel cuore della città vecchia, dirimpettatia al San Benedetto, ci sarebbero un milione e mezzo di euro. Ma poi c’è anche tutto il contorno.

m.g.