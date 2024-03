Ortopedia, la lezione si fa sul truck

Una sala operatoria itinerante, a Muraglia, per la formazione degli studenti, con cinquanta alunni dei licei di Pesaro e Fano nella sede della formazione dell’Ast per una giornata dedicata alle lezioni teoriche e pratiche tenute dai medici ortopedici del San Salvatore di Pesaro. Ieri mattina all’interno di un truck, gli studenti hanno potuto apprendere le tecniche più innovative nell’ambito dell’ortopedia e avere un’esperienza diretta con i materiali impiantabili ortopedici, le placche e le protesi.

"Questa iniziativa – spiega il direttore generale Ast Nadia Storti - ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della medicina ortopedica, offrendo loro l’opportunità di scoprire le possibilità e le sfide di questa specializzazione, di entrare nell’alta specializzazione per capire come le tecniche innovative possano migliorare la qualità della vita dei pazienti". "Un evento di formazione unico nel suo genere – sottolinea il direttore di Ortopedia e Traumatologia Luca Memè (in foto con i ragazzi sul truck) – che rappresenta un vero e proprio centro di formazione mobile, completo di strumenti e tecnologie all’avanguardia. Gli studenti possono approfondire le conoscenze nel campo dell’ortopedia ed essere ispirati a intraprendere una carriera in questo settore cruciale della medicina".

"E’ un modello innovativo di formazione – conclude l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - che rientra tra le numerose iniziative che stiamo ponendo in campo per cercare di contrastare la carenza di medici e specialisti".