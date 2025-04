Ortopedia marcia verso il futuro: tre assunzioni

Tre nuove assunzioni al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Urbino, che si conferma un’eccellenza a livello nazionale per la tempestività degli interventi alle fratture di femore. Ad annunciarlo è stato ieri il direttore Ast Alberto Carelli: "Il reparto di Ortopedia di Urbino è un punto di riferimento per l’intera provincia e a certificarlo è il Programma Nazionale Esiti 2024, che per le fratture al femore nel paziente over 65 registra per l’ospedale di Urbino più di nove casi su 10 operati entro quarantotto ore. Uno standard altissimo, superiore a quello previsto dalla Regione e tra i primi in Italia.

Nelle Marche è attualmente utilizzato come standard l’obiettivo nazionale di intervento entro le 48 ore per l’80 per cento dei pazienti. Nel 2023 su 171 fratture operate presso l’Ortopedia e Traumatologia del ‘Santa Maria della Misericordia’ di Urbino il 93,24 per cento dei casi sono stati operati entro 2 giorni dal ricovero. Un traguardo importante perché la nostra struttura, è in grado di garantire a più del 93% dei pazienti, sopra i 65 anni e con frattura di femore, un intervento chirurgico tempestivo entro le 48 ore. Continuiamo a lavorare e investire nell’ospedale di Urbino: per questo abbiamo cambiato l’organizzazione della Murg che continuerà ad operare, anche dopo il primo maggio, garantendo standard di appropriatezza e sicurezza per il paziente.

L’ottimizzazione della cura dei pazienti anziani con frattura di femore è ormai una priorità a livello internazionale: "Una tempestività chirurgica – spiega il primario Paolo Pirchio – che costituisce un evidente beneficio di salute e anche un vantaggio in termini di risorse impiegate: migliori out-come funzionali, minore durata del dolore, minori complicanze post-operatorie, riduzione della mortalità. Il Ministero della sanità infatti certifica che nel 2023 la percentuale di mortalità dei pazienti operati al femore a Urbino è stata dello 0,58% rispetto ad una media nazionale del 5,02%. Un altro dato che conferma la qualità delle prestazioni erogate. Le nuove assunzioni poi ci permetteranno di migliorare ancora.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore alla Sanità marchigiana Filippo Saltamartini: "Continuiamo a lavorare per potenziare le assunzioni e dare vita ad una sanità più efficiente e vicina ai cittadini. Queste assunzioni sono il frutto delle politiche sanitarie che abbiamo attuato come Giunta regionale, finanziando le borse di specializzazione per i medici, che dal 2021 abbiamo innalzato portandole a 150. L’Ortopedia di Urbino è un fiore all’occhiello della sanità marchigiana che stiamo lavorando per valorizzare ulteriormente a beneficio della salute dei cittadini".