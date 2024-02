"Ortopedia protesica?. Si apre a costo zero"

"A Fano la protesica, a Pesaro la traumatologia. Il reparto di Fano si potrebbe riaprire a costo zero". E’ quanto emerso martedì sera, al centro civico di Gimarra, nell’incontro sulla sanità promosso da I Progressisti per Fano 2050: prima uscita pubblica del candidato sindaco Stefano Marchegiani affiancato dalla capogruppo regionale 5Stelle Marta Ruggeri (Nicolelli del Pd tra il pubblico).

Lo ha sostenuto nel suo intervento la dottoressa Liliana Gabrielli aggiungendo come "da due anni il primario di Ortopedia di Pesaro Luca Memè si stia adoperando per far capire tale possibilità ai vertici sanitari". Mentre il dottor Giovanni Fiorenzuolo, anche lui presente all’incontro di martedì, ha denunciato "il collasso del servizio sanitario pubblico". E sulla nostra provincia ha aggiunto: "Stiamo assistendo ad un impoverimento della sanità pubblica a favore del privato" come nel caso della ‘cittadella di Villa Fastiggi’ di Pesaro". Nel mirino di Mauro Ginesi, il sindaco Massimo Seri: "Negli ultimi due-tre anni non ha più parlato di sanità". "Anche se l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari – ha aggiunto il dottor Fiorenzuolo – è stata sottratta ai Comuni, questo non impedisce ad un buon sindaco di occuparsi della salute dei cittadini avanzando proposte alla Regione".

Con la Regione se l’è presa Elmo Santini dell’associazione Maruzza per "lo sperpero di due pediatrie tra Fano e Pesaro, con 3 bambini ricoverati al San Salvatore e 4 al Santa Croce. Se i due reparti fosse unificati i medici sarebbero in esubero, invece devono ricorrere alle cooperative esterne per coprire i turni. Tutto questo mentre ci sono 300 bambini marchigiani che hanno bisogno di cure palliative e sono costretti ad andare in altre città italiane (gli hospice pediatrici sono a Padova, Genova, Roma e Milano) con una spesa per la Regione di 40milioni di euro l’anno".

Grave, per Santini, che sia ancora fermo il progetto dell’hospice pediatrico per le cure palliative che dovrebbe sorgere all’ex ospedaletto, l’unico del centro Italia, "perché la commissione sanità deve decidere se la struttura dovrà avere 8 o 10 posti letto, quando ci sono 35mila bambini che nel nostro Paese non sanno dove andare a curarsi". Mentre Vito Inserra per Liberamente ha ricordato come nelle Marche la situazione della salute mentale "non sia semplicemente drammatica ma offensiva: 50% delle risorse e 31% in meno del personale rispetto al dato nazionale".

Anna Marchetti