Oscar ai ’Belfortissimi’. Premiati da Mattarella

Per i "Belfortissimi in Cammino", i cinque ragazzi di Belforte che nell’estate del 2021 hanno spavaldamente affrontato l’estate spagnola percorrendo il Camino de Santiago per la via francese, è arrivato anche il riconoscimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il viaggio dei cinque amici è stato di 900 chilometri. A piedi: da Belforte a Saint Jean Pied de Port e poi da lì, a Nord dei Pirenei, fino a Santiago de Compostela, dall’altra parte della frontiera, in Galizia. Una bella scarpinata.

Il Capo dello Stato li ha premiati ieri nel corso di una cerimonia in cui sono stati nominati trenta Alfieri della Repubblica.

In particolare, il Presidente ha assegnato quattro targhe "per azioni collettive che intendono valorizzare la partecipazione attiva e sentita dei giovani". Appunto.

L’impresa dei cinque, Marco, Cristiano, Davide, Adam e Manuel (più la mamma di Marco e Cristiano, la signora Michela) è di quelle che rimangono impresse nell’album dei ricordi. I sei si sono messi letteralmente sulle orme di innumerevoli pellegrini che nel corso dei secoli hanno affrontato la polvere, il caldo e i predoni (un tempo, ovviamente) per poter dire una preghiera alla cattedrale di san Giacomo (Santiago in spagnolo) di Compostela.

Oggi magari il significato religioso s’è un po’ perso, ma rimane comunque una intensa esperienza spirituale, qualunque significato si voglia dare a questo aggettivo.

Un’impresa memorabile per tutti, ma ancora più memorabile, (se è permessa la sgrammaticatura), per Marco, che ha difficoltà a camminare e che si è messo in viaggio a bordo di una "joelette", ovvero una sedia a rotelle da trekking, che quindi è in grado di superare terreni anche sconnessi, spinta a turno da fratello e amici.

La forza della gioventù. La forza dell’amicizia.

E anche la forza della solidarietà, visto che in questa impresa i sei sono stati aiutati dal contributo molto concreto delle aziende del territorio. Fortissimi, i "Belfortissimi".

Adriano Biagioli