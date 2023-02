Oscar alla carriera per Rolando Varotti: "Ha promosso il territorio attraverso la cultura della tavola"

"Mai Oscar fu più meritato". Nel preludio della manifestazione all’alberghiero Santa Marta, il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha sintetizzato così il premio che stava per essere consegnato a Rolando Ramoscelli, l’inventore della cucina dialettale (così ha scritto all’ingresso del suo storico locale di San Costanzo). Il resto lo ha fatto il direttore di Confcommercio Marche nord Amerigo Varotti, spiegando che "Rolando è l’esempio di come si possa fare cultura in cucina e di come si possa fare impresa con territorio, tipicità e tradizione. L’Oscar che gli riconosciamo è per quello che ha dato e per quello che la sua famiglia, sua figlia Roberta e sua moglie Palmina, continueranno a dare". Un evento che coincide con "il quarantesimo anno dei Week end gastronomici – ha aggiunto Varotti – ovvero della prima manifestazione che ha unito la promozione delle nostre tipicità a tavola con la visita e la scoperta dei luoghi, delle nostre bellezze paesaggistiche e culturali. Una manifestazione nata quarant’anni fa e che ha coinvolto decine di migliaia di persone ogni volta". Per capire chi è Rolando, il presidente Paolini ha raccontato un aneddoto: "Raccomandavo a mio figlio che quando andasse a mangiare fuori chiedesse al ristoratore di non usare olio tartufato. Lui andò da Rolando e gli fece questa osservazione. Rolando lo invitò ad uscire dal suo locale, ma quando seppe che era mio figlio gli disse: ti salvi solo perché tuo babbo è Peppino di Isola del Piano". Cuoco, ricercatore, istrione, amante della vita, fine narratore di aneddoti e storie, "un personaggio che ci ha regalato libri con una miniera di preziose notizie enogastronomiche sulla tradizione marchigiana", ha aggiunto Varotti. Teatro della premiazione il Santa Marta di cui il preside Roberto Franca ha ricordato il ruolo: "Una scuola dove si preparano i ragazzi non solo alla cucina, ma anche all’accoglienza. Non una scuola facile, ma, grazie a insegnanti e studenti, di qualità". Come insegna Rolando.

Davide Eusebi