Oscar allo studio, sport e lavoro Assegnati i "Talenti del Duca"

E’ questa la settimana dedicata al compleanno di Duca Federico e la città di Urbino lo sta celebrando. Giovedì sera, in occasione della festa dei giovani e degli studenti, sono stati premiati oltre cento ragazzi. Si tratta dei "Talenti del Duca", questo è il nome del riconoscimento, che è stato conferito ad urbinati e non che si sono contraddistinti nello studio, nello sport, nel lavoro e in attività di tempo libero con particolare successo.

"Abbiamo voluto dedicare un momento ai giovani che animano la nostra città grazie al loro contributo quotidiano — commenta Laura Scalbi, consigliera incaricata alle politiche giovanili — . I giovani talenti sono una risorsa improntate e Urbino ne ha tanti, un grazie va a tutti loro. Giovedì sera ci siamo emozionati e replicheremo con altre iniziative". Ma non è finita così. L’amministrazione comunale, ed in particolare gli assessorati agli eventi e alle politiche giovanili, hanno predisposto una serie di video mapping, ovvero proiezioni dinamiche, in diverse zone del centro e raffiguranti i lavori realizzati sui solidi matematici da Luca Pacioli.

"Siamo arrivati secondi nel bando della Regione Marche sul light design e proseguiamo con le proiezioni - spiega l’assessore agli eventi del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi -. In questi giorni possiamo vedere due parti, la prima con l’installazione fissa dei solidi matematici realizzati da Fernando Rusciadelli e dai componenti dell’associazione "Amici della Piantata". Questi vanno ad illuminare alcune vie caratteristiche della città. Poi c’è la seconda, quella del bando, che vede protagonista la proiezione del Duca e della città su Palazzo Nuovo in piazza della Repubblica, questa sarà replicata nei prossimi due anni nelle iniziative principali di Urbino".

Sarà possibile vedere o spettacolo di proiezioni della Stark anche questa sera alle 21 e alle 22.30.