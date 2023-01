Pesaro ha dato l'addio Oscar Piattella. Cattedrale gremita per i funerali

Dolore ai funerali di Oscar Piattella

Pesaro 28 gennaio 2023 - Una bara con dei fiori azzurri sopra. I suoi colori ed i colori del mare. Così l’addio oggi pomeriggio in cattedrale di Oscar Piattella, il pittore, ceramista e illustratore scomparso due giorni fa per un attacco cardiaco mentre i familiari con una ambulanza lo stavo portando al pronto soccorso di Urbino. Non ci è arrivato.

Arrivava da Cantiano dove ormai viveva da tantissimi anni anche perché la famiglia gestiva la farmacia del paese che è sotto i piedi del monte Catria. Piattella era nato a Pesaro ed era un pesarese doc tanto che in gioventù aveva anche giocato a basket nelle giovanili della Vuelle. A Pesaro anche la sua entrata nel mondo dell’arte ed in particolare della pittura, in un periodo di grande effervescenza con i fratelli Giò e Arnaldo Pomodoro, Nanni Valentini, Sguanci, Renato Bertini e Giuliano Vangi oggi scultore di fama internazionale .

Aveva espresso ai parenti, Piattella già da qualche tempo, conscio dei suoi 90 anni, che voleva essere seppellito nella sua città e cioè a Pesaro dove appena poteva tornava, soprattutto in estate. E così è stato: dopo la funzione funebre in duomo è stato tumulato nel cimitero centrale.

In duomo per l’ultimo saluto artisti ed anche uomini di cultura. Ed anche collezionisti come Barbetti arrivato da Gubbio, quindi un altro imprenditore di Pescara che aveva messo in piedi un progetto con Oscar Piattella. Per il comune di Pesaro il vicesindaco Daniele Vimini, poi personalità della cultura e critici da mezza provincia. In chiesa è arrivato anche l’amico di sempre, Giuliano Vangi. Perché Vangi con Piattella e Nanni Valentini per anni hanno rispettato un rito: quello di una lunga passeggiata lungo la battigia dopo Natale.

Dopo la funzione funebre la bara di Oscar Piattella è stata trasferita al cimitero centrale dove è stato tumulato. Accanto il figlio ed i due nipoti e gli amici più stretti.

m.g.