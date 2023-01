Oscar Piattella, l’abbraccio della città

L’ultimo ad entrare in chiesa è stato Giuliano Vangi. In punta di piedi, com’è nel suo stile. Uno dei più cari amici di Oscar Piattella, il pittore, ceramista e illustratore, morto due giorni fa per una crisi cardiaca mentre veniva trasportato con una ambulanza all’ospedale di Urbino. Vangi è arrivato ed ha detto solo una cosa: "Mi metto seduto...".

S’era sentito male Oscar Piattella, 90 anni, a Cantiano doveva viveva ormai da tanti anni. Ma per sua volontà ed espresso desiderio ha voluto che i suoi funerali si svolgessero a Pesaro, la sua città natale e dove aveva mosso i primi passi nel mondo dell’arte. Ieri pomeriggio alle 15 i funerali in Duomo. Non gremita la cattedrale perché Piattella era in fondo un figura per ‘pochi’ uomini di cultura e del mondo dell’arte, non un personaggio popolare anche se i suoi dipinti si trovano in molte abitazioni della città.

All’ultimo saluto oltre al figlio e ai due nipoti e la sua fida collaboratrice Rita, molti amici ed estimatori. In una delle prime file anche Barbetti delle cementerie di Gubbio, in lacrime: grande amico ed anche grande collezionista. Quindi un altro idustriale di Pescara con il quale Piattella aveva in corso un progetto. In cattedrale anche Vittorio Livi della Fiam che ha sempre avuto un profondo e intenso rapporto con il mondo dell’arte cittadina, provinciale, e non solo.

Esponenti della cultura, insegnanti dell’istituto d’arte Mengaroni, artisti e colleghi più giovani. Diversi estimatori sono arrivati a Pesaro anche dall’Umbria dove la morte di Piattella ha avuto una grande eco anche nei giornali dell’altra sponda dell’Appennino.

Tra i critici presenti, il fanese come Carlo Bruscia ed anche l’ex assessore alla Cultura di Cagli Alberto Mazzacchera. In rappresentanza del Comune di Pesaro il vicesindaco Daniele Vimini. Nessun rappresentante invece della Vuelle – tutti partiti per Sassari, ndr – perché Piattella era anche un amante del basket ed aveva militato da ragazzo nelle giovanili della società cittadina.

Ieri l’addio di uno degli ultimi rappresentanti di un’epoca carratterizzata da fervore culturale che poi ha proiettato alcuni di questi artisti, Oscar Piattella tra questi, da una dimensione provinciale ad una nazionale ed anche internazionale.

Una bara, quella di Oscar Piattella, con sopra fiori azzurri: i suoi colori, i colori del mare che lui amava. Una bara che poi ha fatto l’ultimo viaggio, terminata la funzione funebre, verso il cimitero centrale dove è stato sepolto. Il suo ritorno a casa.

m.g.