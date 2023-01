Oscar Piattella morto a Urbino, addio all’artista della materia trascendente

L'artista Oscar Piattella

Pesaro, 26 gennaio 2023 - E’ morto Oscar Piattella, aveva 90 anni ed era uno degli artisti più noti e apprezzati non solo in Italia ma nel mondo. Piattella, che si è spento questa mattina all’ospedale di Urbino per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha indagato per una vita il principio della luce, che ha inseguito in tutte le sue opere, composte da una materia trascendente.

I suoi quadri muovevano da una geometria armonica, facendo spesso uso di elementi naturali quali la terra, le foglie, i bagliori dorati che, composti e guidati dalla sua sensibilità, restituivano agli appassionati di arte scorci vitali. Proprio per essere riuscito a catturare la luce e a restituircela sotto forma di arte, era stato citato più volte dal grande poeta francese Bonnefoy, che era un suo grande ammiratore e con cui ha firmato anche un prezioso volume a tiratura limitata.

Era nato a Pesaro, dove ha abitato per oltre mezzo secolo in via Gargatoli, angolo via Mazzini, accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio. Poi si era trasferito a Cantiano, paese originario della moglie la cui famiglia gestiva la locale farmacia comunale, ma, pur vivendo e contaminando le sue opere con le visioni e la materia dell’Appennino, amava sempre ricordare che “il mare è dentro di me”.

Ha espresso il desiderio di essere sepolto a Pesaro, la sua città, a cui avrebbe voluto dedicare una mostra con tanti grandi artisti in occasione delle celebrazioni per Pesaro capitale della cultura del 2024. Il funerale sarà sabato sempre a Pesaro, molto probabilmente in Duomo, con orario da definire.