Oscurata la “chioccia“ di tutta la città

Cinque dicembre 1932. E’ iniziata ieri l’altro la preistoria della costruzione dell’attuale Palazzo Comunale. Da due giorni Giuseppe Benelli è il nuovo podestà di Pesaro, la sua prima decisione è la demolizione del vecchio palazzo municipale lesionato dal terremoto del 1930, ora inagibile e problema per l’amministrazione e la città.

"Tre mesi dopo, in piena estate – ricorda sempre puntuale Glauco Caresana nei suoi volumi – il vuoto in progressiva estensione e lo svettare del tempietto di sant’Ubaldo liberato dagli ostacoli visivi suscita i primi entusiasmi".

"E’ balzato ai nostri occhi il cupolone, il segnacolo della nostra città – esulta Giorgio Ugolini, cittadino eccellente –. Lo vedevamo raramente dal monte e dal cielo e dal mare, e non lo sapevamo così presente. L’evento commuove molti di noi: pare che le nostre case abbiano ritrovato la loro chioccia, la grande e bellissima chioccia di piombo: e chi potrà ricoprirla?". Già, chi potrà mai fare una cosa simile?

"L’ora del destino" del sant’Ubaldo come ombelico della città pare così definitivamente suonata che addirittura si pensa di progettare una nuova sede comunale con la facciata di altezze diverse, con la parte centrale di un solo piano per lasciare libera la vista della cupola da piazza del Popolo, allora Vittorio Emanuele II, dai primi mesi del 1933 "ampliata della propria ampiezza originaria e la cappella votiva libera da tutti i lati" (vedi foto). Sulle ali dell’entusiasmo si parte coi concorsi per il progetto della nuova sede municipale che deve reggere il confronto coi tre "mostri sacri": Palazzo Ducale, Palazzo Baviera, facciata polettiana delle Poste. Com’è finita? Eh, è una triste e lunga storia di intoppi e di sussulti, fra cui la caduta del fascismo e l’avvento della democrazia repubblicana. Basti pensare che il nuovo Palazzo Comunale sorgerà negli anni Cinquanta del 1900 e la "chioccia di piombo" del sant’Ubaldo è tornata dentro il suo pollaio.

