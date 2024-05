Osimo Stazione è domato. La Promozione ora è salva

gabiccegradara

osimostazione

GABICCE GRADARA: Tacchi, Gabrielli, Costa, Magi (5’ st Morini), Fattori, Franca, Grandicelli (26’ st Pierri), Domini, Torsani (40’ st Scarpellini), Mani (38’ st Bergamini), Costantini.

All. Capobianco

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Ippoliti (22’ st Mazzocchini), Rinaldi, Staffolani, Giaaba, Kaba, Giuliani, Polenta (1’ st Camilloni), Pesaresi.

All. Busilacchi.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Reti: 38’ pt Costantini, 42’ pt Torsani

Note: giornata di sole, spett. 400 circa. Angoli: 4-4; ammoniti: Magi, Giabaa, Pierri, Giuliani; rec: 1’+8’.

Il GabicceGradara mantiene la categoria battendo con merito nel playout davanti al proprio pubblico per 2-0 l’Osimo Stazione.

Nel primo tempo la partita è combattuta ed equilibrata, con le squadre che vanno al tiro più volte: il GabicceGradara, dopo due reti annullate, segna altre due volte chiudendo la frazione sul doppio vantaggio ipotecando così la salvezza. Al 4’ tiro da fuori di Mani, palla a lato, poi pericoloso contropiede nella propria metà campo dell’Osimo Stazione in superiorità numerica che si risolve con un angolo. Al 24’ gol annullato al GabicceGradara per fuorigioco di Torsani che conclude in area piccola in scivolata su assist dalla destra di Gabrielli innescato a sua volta da Grandicelli.

Al 32’ altra rete annullata al GabicceGradara sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti battuta da Costantini: in area una conclusione in mischia viene deviata dal portiere in tuffo e Fattori in mischia ribatte in rete. Il collaboratore dell’arbitro segnala una posizione di fuorigioco. Vibranti le proteste del GabicceGradara.

La squadra di Capobianco non si abbatte, anzi. Al 38’ azione Grandicelli, lancio per Torsani che di petto allunga a Costantini il quale lascia partire dalla sinistra da fuori area un tiro imparabile che si insacca sul palo più lontano.

Il raddoppio dei locali arriva al 42’. Torsani sfrutta un lancio di Costantini sotto la metà campo: l’attaccante, con la difesa avversaria sbilanciata, si invola verso la porta e a tu per tu con il portiere non perdona. Nell’occasione l’Osimo Stazione reclama per un fallo su Staffolani al momento cui è cominciata l’azione. Nella ripresa il match si mantiene vivo, l’Osimo Stazione è pericoloso con un tiro da fuori di Giabaa su cui il portiere Tacchi interviene magistralmente in tuffo alla sua destra. Da qui alla fine non succede nulla, il GabicceGradara controlla bene il match.