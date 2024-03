Ospedale, 4 milioni per la transizione. Oncologia e Ematologia trasferite

Passo dopo passo avanza il nuovo Ospedale di Pesaro. "L’assessorato alle Infrastrutture ha finanziato con 4,5 milioni di euro gli interventi propedeutici – afferma l’assessore Francesco Baldelli – per mantenere i servizi all’interno della città nella fase di costruzione del nuovo ospedale a Muraglia". Con questi fondi si provvederà a creare un polo oncologico all’interno della palazzina Solazzi, che non verrà coinvolta nei lavori ma ingloberà oltre alla Radioterapia e alla Medicina Nucleare, anche i reparti di Oncologia ed Ematologia le cui sedi verranno abbattute. "Vogliamo garantire – aggiunge l’assessore – la massima efficienza e la continuità dei servizi ai cittadini durante la fase di costruzione della nuova struttura che sorgerà sempre a Muraglia. E’ una fase delicata che affrontiamo insieme all’Ast, per garantire la massima operatività dei servizi ai cittadini della seconda città della Marche e adeguare alcune strutture esistenti che faranno parte del nuovo complesso. Prende forma una nuova infrastruttura che Pesaro attende da 55 anni. Parlavo non a caso di una fase delicata – aggiunge Francesco Baldelli – che sarebbe troppo riduttivo ritenere un semplice trasloco. Alcuni interventi, ad esempio, prevedono l’adeguamento di edifici che continueranno a far parte della nuova struttura, pensati proprio per ottimizzare l’investimento e garantire la continuità della prestazione dei servizi durante i lavori. L’assessorato alle Infrastrutture ha deciso di sostenere concretamente – aggiunge Baldelli – lo sforzo della sanità pesarese nel periodo transitorio, affinché i servizi ai cittadini rimangano sul capoluogo anche durante il trasferimento nella nuova struttura da 382 posti letto, elevabili a 460, che la seconda città delle Marche e tutta la sanità regionale aspettano dal 1969. Corriamo veloci insieme alla direzione aziendale guidata dalla dottoressa Nadia Storti per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati".

Gli interventi, in particolare, comprendono lavori di ristrutturazione di alcuni edifici della vecchia struttura (in particolare la palazzina della formazione), che continueranno ad ospitare alcuni servizi ospedalieri come la fisiatria, l’Umaca e la farmacia ospedaliera per oncologia e leucemia. Mentre il reparto Infettivi e la Diabetologia saranno trasferiti al San Salvatore. Tanto che una parte delle risorse disponibili, inoltre, sarà destinata all’adeguamento di stabili che ospiteranno temporaneamente questi servizi durante la fase di costruzione del nuovo ospedale.

Costruzione che è ancora nella fase della elaborazione di gara con una commissione esterna che dovrà vagliare le dodici proposte per la progettazione defintiva e l’offerta per la costruzione del nuovo edificio ospedaliero. In gara ci saranno le 12 offerte già presentate, attraverso il vaglio da parte della commissione. "Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro – conclude l’assessore Baldelli – un tassello importante della rete ospedaliera della regione ed una delle infrastrutture più rappresentative della nuova stagione dell’edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche. Presto altre ottime notizie per Pesaro".