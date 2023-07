Ospedale, a Fossombrone altro atto In agenda un summit con i cittadini

Cristiano Coin appartiene al "Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale".

Giorni fa in municipio è stato tra i promotori di un incontro coi cittadini ("L’importante è la salute") per una serata di illustrazione del nuovo Piano sanitario regionale, al momento in discussione al Consiglio regionale delle Marche.

La sua personale opinione, dopo aver letto il testo del Piano licenziato dalla giunta regionale (e adesso al vaglio della Commissione sanità, per poi essere approvato dall’aula, ndr), è che per Fossombrone le previsioni siano del tutto insoddisfacenti: "La conclusione che mi sento di trarre - spiega - è che, a parte i consueti ottimistici atti di indirizzo molto generici e alquanto fumosi, non pare affatto che nel testo ci siano novità sostanziali capaci di risolvere i problemi attuali della sanità provinciale e forsempronese.

Citerei, in particolare, il cosiddetto PIT (Punto di Intervento Territoriale), sigla inedita coniata appositamente dagli ideatori del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale, che si suppone debba risolvere i problemi dell’"emergenza – urgenza" a Fossombrone.

Peccato però che dalla lettura del Piano non sia per nulla facile comprendere ciò che viene offerto in più rispetto all’attuale ACAP (Ambulatorio della Continuità Assistenziale Primaria).

Si direbbe, a leggere con un minimo di spirito critico, che anche dopo l’approvazione del Piano tutto rimarrebbe sostanzialmente com’è…".

Prospettive di azione?

"Venerdì prossimo invitiamo i cittadini a un altro incontro che si terrà alla "grotta" di Sant’Agostino, alle 20 45.

Sarà un’occasione per fare il punto e vedere se magari riusciamo a proporre qualche emendamento al Piano giù in Regione".

Coinvolgerete la maggioranza consiliare?

"Stando alle ultime uscite del sindaco, loro sembrano piuttosto soddisfatti del Piano, ma non escludiamo nulla, neppure di riallacciare una collaborazione con la maggioranza.

Il sindaco tra l’altro ha invitato i cittadini a leggere il Piano: è quello che abbiamo fatto…".

a. b.