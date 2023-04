"Ospedale, adesso vogliamo i fatti"

CAGLI – Il comitato per la sanità è fiducioso sulla costruzione del nuovo ospedale: "La Regione sta diffondendo bozze del nuovo piano sanitario. Non conosciamo ancora il testo del nuovo piano, ma leggiamo dai vari resoconti che si prevede un potenziamento delle strutture sanitarie nelle aree disagiate come promesso e sembra che la Regione sia finalmente intenzionata a dare seguito a quanto già scritto nel Piano Sanitario dalla Giunta precedente ossia l’equiparazione ad aree disagiate o particolarmente disagiate anche per i territori di Cingoli, Cagli e Sassocorvaro. Dopo anni di tagli indiscriminati si torna a dare speranze a vaste aree del territorio interno e montano. Siamo convinti che attuare finalmente in concreto e non a parole quanto annunciato nel Piano Sanitario e ridare finalmente servizi ospedalieri ai territori è un concreto segnale di correttezza che può contribuire a ridare un po’ fiducia nella politica in tanti cittadini che la avevano persa a causa delle continue promesse non mantenute".