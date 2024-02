Ospedale, budget al ribasso anche per il 2024

"Senza fondi, i cittadini saranno costretti ad andare da medici a pagamento oppure fuori provincia". A dirlo è Andrea Biancani, consigliere regionale, che nell’assise ad Ancona ha presentato un’interrogazione riguardante la struttura sanitaria di Sassocorvaro. "La conferma, data oggi in Consiglio, che il budget per i servizi a Sassocorvaro sarà lo stesso dell’anno scorso, quindi inferiore di oltre 4 milioni rispetto al necessario, è l’ennesima prova che il governo della Regione non è in grado di mantenere la promessa, più volte ripetuta in campagna elettorale e nel corso degli ultimi 3 anni, di potenziare i servizi sanitari nell’entroterra, ma anzi, li sta peggiorando – spiega il vice presidente del consiglio regionale Biancani -. La gestione di questi servizi è affidata ad un’impresa privata accreditata, a cui si è aggiunto il protocollo per la gestione congiunta pubblico-privato del Pat (Punto di Assistenza Territoriale), che non è un vero e pronto soccorso".

A Sassocorvaro i servizi convenzionati sono eseguiti come in una struttura pubblica ma, a monte, c'è la necessità di un budget in linea con le richieste che ne permetta l'erogazione. "L'accordo contrattuale iniziale, sottoscritto dalla precedente Amministrazione regionale, per il triennio 2020-2022, prevedeva per il gestore privato, rispettivamente 6,4, 8,4 e 9,6 milioni di euro. Già nel 2022 la Regione ridusse di 4 milioni il budget. Nel 2023 sono state riconfermate le risorse dell'anno precedente, e risultano essere stati assegnati alla struttura poco più di 5 milioni di euro, riconfermando il taglio di più di 4 milioni, e da ottobre 2023 non si poterono più prenotare prestazioni sanitarie per esaurimento dei fondi. Con l'interrogazione, sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal Gruppo Pd, chiedevamo di aumentare i fondi per il 2024. La preoccupazione per l'indebolimento dei servizi del "Lanciarini" era stata espressa anche dai sindaci dei Comuni dell'Unione Montana del Montefeltro. La scelta di ridurre le risorse risulta quindi ancora più incomprensibile e in contrasto con il Piano Socio-Sanitario Regionale 2023-2025 che prevede di potenziare i servizi di diagnostica, di laboratorio e le specialistiche ambulatoriali, nonché i Punti di emergenza urgenza e le degenze. Una regione che già risultava - conclude -, nel primo semestre 2023, l'ultima regione in 5 categorie di prestazioni di specialistica ambulatoriale, su 6, e che dal 2022, nonostante i fondi nazionali ad hoc, ha ridotto le liste di attesa di appena il 32% contro una media nazionale del 54%.".