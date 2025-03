Ospedale, cinque nuove sale operatorie

Cinque nuove sale operatorie per l’ospedale – "che rimane di primo livello" –, otto posti letto di terapia intensiva e semi intensiva, cinque posti letto “obi“ (osservazione breve intensiva), di cui uno isolato, vista l’esperienza maturata durante la pandemia, e cinque posti letto di medicina d’urgenza.

Ecco cosa conterrà la nuova palazzina di Emergenza-Urgenza dell’ospedale di Urbino, di cui, nei giorni scorsi, è cominciata l’edificazione. Le specifiche le ha elencate l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, che ieri ha visitato il cantiere. "Questa è la differenza tra chi governa al servizio delle comunità cittadine, anche quelle dell’entroterra, capitanate da Urbino, e chi voleva gli ospedali unici, che avrebbero distrutto la sanità del nostro territorio – ha commentato –. Il nuovo polo dell’Emergenza-Urgenza costerà circa 22 milioni di euro e i lavori dovrebbero essere completati tra fine 2027 e inizio 2028, ma la parte più consistente sarà finita nel corso del 2026".

Per il momento, l’azienda appaltatrice sta realizzando la spianata di terra sotto al quale saranno posate le fondazioni del nuovo polo, di fronte ai locali dell’ospedale che contenevano il vecchio macchinario per la risonanza magnetica, ora rimosso. Poi sarà costruito un tunnel, con un camminamento coperto, che lo connetterà all’atrio di collegamento tra l’ala sud e il corpo centrale del Santa Maria della Misericordia.

"Dopodiché, la ditta si fermerà per varie settimane, lasciando spazio all’intervento del Genio militare – spiega Baldelli –. Questo perché si dovrà verificare, con dei sondaggi, che il terreno sottostante sia libero da residuati bellici inesplosi ed eventualmente bonificato. Infine si riprenderà, costruendo le fondazioni e il resto dell’edificio". Ad accompagnare l’assessore c’era il sindaco Maurizio Gambini, presente nonostante le dimissioni dalla propria carica presentate, seppur ancora non confermate, perché "sarò operativo fino all’ultimo giorno, a prescindere da quale sarà".

Gambini, dapprima ha ringraziato Baldelli e la Regione "per aver messo mano operativamente a questa struttura molto importante", poi ha criticato le passate Giunte regionali marchigiane: "Con le precedenti amministrazioni avevo già parlato di questo terreno su cui sta sorgendo la nuova ala dell’ospedale, ma erano rimasti solo discorsi su discorsi".

Sul lato pratico, Gambini ha anche spiegato che bisognerà prendere delle decisioni in merito alla proprietà dei terreni su cui sorge l’ospedale e a riguardo dei nuovi parcheggi di cui necessita la struttura: "Oltre ai posteggi provvisori che dovremo realizzare per il personale mentre il cantiere sarà attivo, c’è da realizzare il parcheggio multipiano previsto dal Piano regolatore al posto dell’attuale parcheggio scoperto. Chi e come dovrà costruire e gestire quest’opera fondamentale è la decisione da prendere, accanto a quella sul passaggio alla Regione dell’area su cui sorge l’ospedale, al momento ancora proprietà del Comune di Urbino".