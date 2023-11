Ospedale di Muraglia, risiko servizi: "La Scuola infermieri non si tocchi"

"Con la riorganizzazione degli spazi ospedalieri, nell’ambito dei lavori per il nuovo ospedale, dove migrerà la sede di Infermieristica? Spostarla dall’attuale dislocazione è per noi un errore". L’assessore Francesca Frenquellucci vuole vederci chiaro e ha chiesto alla consigliera Marta Ruggeri, capogruppo M5S in Regione, di verificare con l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il futuro del polo universitario. Il corso di laurea in infermeria ha sede, oggi, nelle pertinenze dell’ospedale di Muraglia. Da cosa nasce il timore riguardo un trasloco che potrebbe interessare Infermieristica?

"Io e altri – spiega Frenquellucci – abbiamo ascoltato attentamente quanto delineato, in occasione del Consiglio monotematico sulla sanità, dal direttore generale dell’Ast 1, Nadia Storti. Durante l’assise è stato detto che saranno effettuati alcuni spostamenti di reparti dall’ospedale di Muraglia. Come M5S auspichiamo che tra questi non sia incluso il Polo universitario di infermieristica. Già durante la pandemia da Covid-19 fu spostato per le vaccinazioni, creando non pochi problemi". L’assessore mette in luce tutte le criticità che potrebbero scaturire da un trasferimento che per quanto temporaneo, comunque non sarà di breve durata. "L’amministrazione comunale di Pesaro ha investito e lavorato per mesi affinché gli studenti avessero tutti i servizi vicino alle sedi universitarie – osserva Frenquellucci –. Queste devono essere coperte dal servizio di trasporto pubblico per dare una mobilità economicamente accessibile a studenti, non necessariamente automuniti e che abitano in varie parti della città. Ecco perché abbiamo chiesto ad Ami di prestare attenzione nel modificare orari e linee. Abbiamo attivato in sinergia con la cooperativa T41A, con Cimas e con Erdis (ente diritto allo Studio) un servizio mensa, all’interno del Circolo Salice Gualdoni. Abbiamo, poi, concertato una rete di agevolazioni con gli esercenti della zona". Qualora avvenisse lo spostamento, tutto questo lavoro andrebbe rifatto altrove, tenendo presenti queste necessità. Inoltre Infermieristica non è facile da traslocare lontano da un ospedale e in spazi che non contengano i laboratori necessari alla formazione. Da qui la verifica in Regione.

Solidea Vitali Rosati