Ospedale di Pergola. Adesso parlano i tecnici

di Sandro Franceschetti

Il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani ha presentato un’interrogazione, sottoscritta anche da Micaela Vitri e dagli altri membri Pd, inerente l’adeguamento dell’ospedale di Pergola - per il quale è previsto un investimento di 30milioni di euro - con cui chiede alla giunta se il progetto sia stato sottoposto al parere del Ministero della Salute. "Questo perché – evidenzia lo stesso Biancani – sono previste scelte non conformi alle indicazioni del decreto ministeriale 70 del 2015 (il decreto Balduzzi), come la presenza di due nuove sale operatorie classe ISO 5, necessarie per gli interventi di chirurgia complessa; e di 4 posti letto di terapia intensiva post-operatoria. In base al decreto nazionale – aggiunge il consigliere dem - quello di Pergola é un ospedale che non può e non deve svolgere chirurgia complessa, privo com’è delle guardie specialistiche chirurgiche e anestesiologiche; e c’è poi un evidente problema di sostenibilità economica. Perché i costi di gestione del nosocomio in questione, alla fine dei lavori, aumenterebbero notevolmente e queste risorse non ci sono, tanto è vero che alle aziende sanitarie delle Marche è stato già imposto un piano di rientro economico da ultimare entro l’anno. Infine – rileva Biancani -, il personale necessario per far fronte alle attività previste dal progetto andrebbe assunto con nuovi concorsi, che spesso vanno deserti, o tolto agli altri presidi della provincia. L’unica strada, altrimenti, sarebbe potenziare il ricorso ai medici ‘gettonisti’, che già coprono diversi turni nei servizi esistenti a Pergola e negli ospedali provinciali, con costi enormi. Come mai – conclude - la Regione é pronta ad andare contro il DM 70 per Pergola e non anche per Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro?"

Tutti interrogativi rispetto ai quali arriva la risposta dei maggiori ‘tecnici’ regionali e provinciali legati alla sanità. "Nessuna scelta sull’ospedale di Pergola è contraria alle norme nazionali – puntualizza Nardo Goffi, direttore del dipartimento infrastrutture della Regione -. In quanto ospedale di area disagiata, dev’essere dotato di un pronto soccorso e di conseguenza, per legge, anche della massima sicurezza in termini antisismici ed è ciò che prevede il progetto". Sulle caratteristiche e sulle dotazioni che saranno proprie del nosocomio al termine dei lavori interviene il direttore dell’Ast Pesaro Urbino, Nadia Storti: "Tutte le sale operatorie, oggi, devono avere la certificazione ISO 5 e le due che stiamo realizzando a Pergola risponderanno a questi requisiti. Detto ciò, la chirurgia pergolese non farà mai interventi di alta complessità e non è vero che nella struttura sono previsti 4 posti di terapia intensiva. Si tratta, in realtà, di posti di semi-intensiva, di cui può riscontrasi il bisogno anche dopo ‘operazioni più semplici’".

"Tutti i lavori – prosegue Storti – sono finalizzati alla realizzazione di un futuro pronto soccorso, con personale dedicato, dotato di diagnostica strumentale e di laboratorio, collegato ad un’altra struttura ospedaliera della provincia". Sui tempi di inizio lavori il dirigente dell’edilizia sanitaria delle Marche, Andrea Bartoli, precisa: "Il progetto definitivo è pronto e da qui a uno, due mesi faremo la gara integrata per assegnare a un unico soggetto sia la progettazione esecutiva che l’espletamento dei lavori".