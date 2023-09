Ospedale di Pergola. I lavori sono già un caso

Non sono ancora iniziati ma sono già un caso i lavori da 30 milioni di euro previsti per l’adeguamento dell’ospedale Santi Carlo e Donnino di Pergola. Nell’ospedale di area disagiata, infatti, c’è anche un progetto della Regione per realizzare - novità assoluta - sale per la terapia intensiva post chirurgica (letteralmente Unità di cure post anestesiologiche), che altro non è che un monitoraggio postoperatorio intensivo del paziente a rischio clinico elevato. Dotazioni che di solito servono per la Chirurgia maggiore, tipo interventi oncologici al colon, stomaco, polmone, oppure protesi ortopediche, o ancora interventi ginecologici maggiori. Tutte cose che a Pergola non si sono mai fatte, essendo l’ospedale più che altro votato alla chirurgia minore o media, con circa 7800 interventi l’anno. Si preannuncia dunque un salto di qualità per l’ospedale di Pergola? Ne parliamo con Francesco Gammarota, primario del reparto di Chirurgia di Pergola.

Dottore, per l’ospedale di Pergola sono previsti importanti lavori.

"Inizieranno nel 2024, non so di preciso quando. Ceriscioli aveva fatto una ’romanella’, adesso invece sono lavori più importanti, perché si tratta di adeguare le stanze ai nuovi standard: camere doppie e con il bagno".

Sono anche previste nuove sale operatorie di almeno 40 metri quadrati. Ci sarà un’evoluzione nell’attività chirurgica?

"Consideri che quelle che ci aveva fatto Ceriscioli erano dei loculi. Tra la colonna laparoscopica, il lettino operatorio, l’anestesista, ci si muoveva molto male. Erano spazi concepiti per una chirurgia ambulatoriale".

Quindi in futuro Pergola si occuperà di una chirurgia di maggiore complessità?

"Dipende dall’atto aziendale che farà il direttore generale Nadia Storti".

Ma nel capitolato tecnico dei lavori si parla della realizzazione di un’area di Terapia intensiva postchirurgica con 4 posti letto. Per la chirurgia a bassa intensità non è richiesta.

"E’ vero, ma spetta al direttore generale dirmi che tipo di attività io possa fare. Anche perché questo prevederebbe un incremento sostanziale del personale infermieristico. Almeno altri 6 infermieri, per altro ben preparati, più due Oss".

Infermieri e specialisti sempre più irreperibili, ancor più nelle aree interne. Di recente è stato fatto un bando proprio per reperire anestesisti privati per Pergola e Urbino.

"Sono due anni che lavoro con la cooperativa degli anestesisti. E’ gente molto preparata. D’altronde il momento storico è tale che c’è carenza di medici specialisti e tutti noi sappiamo perché: non puoi dare a uno che si è specializzato 2500 euro come una capocassiera della Conad".

Ma se a Pergola vi mettete a fare la chiurgia che fanno al Santa Croce, qualcuno a Fano avrà da ridire. Anche perché non c’è un bacino d’utenza sufficiente per entrambi.

"Infatti l’atto aziendale dovrà dire cosa deve essere fatto e dove. Tutto dappertutto non si può avere. Mi devi dare un bacino di utenza. Faccio un esempio: i grandi tumori li faccio a Pesaro? Bene. E a Urbino? Possiamo continuare a farli anche lì? Se ne fai 2530 meglio che non li fai per niente".

Quindi qual è la sua idea?

"Tutte le patologie neoplastiche (tumori) le deve fare Pesaro perché è l’ospedale più attrezzato. Le colecisti, che rappresentano il 30% dell’attività di Pesaro, le fai fare a Urbino. L’urgenza la mantieni su Urbino. Su Pergola e Fano lasci il day e week surgery e vedrai che il sistema non sarà più ingolfato".

Non so quanto possano essere d’accordo i chirurghi negli altri tre ospedali. Ad ogni modo l’ha detto alla Storti?

"Ho chiesto al direttore generale di essere sentito prima che venga fatto l’atto aziendale, Storti ha garantito che lo farà. Con tutti i primari chirurghi. Ci confrontiamo e decidiamo chi deve fare cosa".

Insomma, Pergola vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’organizzazione sanitaria.

"Guardi, nel 2020 mi hanno ridotto a fare 75 interventi in un anno: professionalmente mi hanno ammazzato. Adesso siamo sui 700800 interventi. E’ piccola chirurgia ma è meglio che niente".

Ma alla luce di tutte queste difficoltà, degli specialisti che non si trovano, dei bacini d’utenza insufficienti... senza tralasciare il nodo delle infrastrutture carenti, non pensa che sia un modello irrealizzabile o comunque poco sostenibile? E in definitiva, anche poco efficace?

"Non si può accettare che i cittadini dell’entroterra delle Marche siano condannati alle trasferte sulla costa per farsi curare. Per me, sono dei miracolati".

Benedetta Iacomucci