Ospedale in difficoltà, si guardi alla Romagna

"La sanità urbinate è al collasso: l’ospedale e il pronto soccorso vanno verso il vuoto e la Giunta regionale ne è responsabile". L’accusa arriva da Federico Scaramucci, candidato al Consiglio regionale per il Partito democratico, secondo cui il fatto "che la sanità nelle Marche sia allo stremo è ormai assodato", ma bisogna fare un’analisi a parte per il Santa Maria della Misericordia: "L’ospedale ducale soffre per la cattiva gestione della Giunta di destra. Mancano personale, materiale e strumentazioni. Non da ultimo, è stata depotenziata la farmacia ospedaliera (basti pensare che hanno tolto il primario e lo hanno inviato a Fano), ma la situazione più grave è quella del Pronto soccorso. Fino a qualche mese fa, era intasato come accade dappertutto, però, con l’apertura della Medicina d’urgenza, dove veniva garantito un turno diurno di medici dipendenti, la situazione sembrava migliorata. Si sopperiva in parte, così, al taglio drastico fatto da questa Giunta dei posti letto di Medicina generale – ridotti da 68 a 35 –, costringendo i pazienti su una barella per diversi giorni in attesa di un posto. Ricostruiamo la vicenda: l’1 aprile, per ridurre i costi dei medici della cooperativa, arriva la lettera di chiusura della Medicina di urgenza, che avviene l’1 maggio 2025. Senza il turno dei medici, però, la Medicina di urgenza c’è solo sulla carta. I letti sono usati per altri reparti ma non per il pronto soccorso, che va in crisi. Il personale ha il carico di tutti i pazienti che afferiscono al servizio. Aumenta il disagio, aumentano i turni da coprire e le difficoltà di usare riposi e ferie e il personale comincia a dimettersi. Prima due medici, poi un’altra, poi quasi sicuramente anche la primaria. A oggi, i turni sono stati coperti fino alla fine di agosto richiamando il personale dalle ferie, e ora cosa succederà? Si esternalizzerà tutto?".

Sottolineando la mancanza di medici sulle ambulanze del 118 "perché, man mano che sono andati via, non sono stati sostituiti" e dicendo che la Giunta regionale voglia costruire la nuova palazzina di Emergenza-Urgenza "senza aver coinvolto i dirigenti e il personale, con sale operatorie e spazi più piccoli degli attuali", Scaramucci propone di istituire Centri di assistenza urgenza: "Vanno fatti sul modello dell’Emilia-Romagna, dove gestiscono i codici bianchi e verdi e casi meno gravi, dando una soluzione ai pronto soccorsi intasati, insieme al fascicolo sanitario elettronico".

n. p.