Ospedale, la Regione conferma i suoi impegni

La sanità di Urbino e dell’entroterra come si posiziona tra investimenti, programmazione e futuro? Il nosocomio ducale è confermato nella sua funzione con implementazioni per alcune specialità. È stato detto ieri in un Consiglio comunale tematico nella sala Serpieri del Collegio Raffaello. Oltre ai consiglieri e alla giunta ducale è arrivata anche una parte di quella di Palazzo Raffaello, con Filippo Saltamartini titolare alla sanità, Francesco Baldelli assessore all’edilizia ospedaliera, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e la direttrice dell’Ast di Pesaro e Urbino Nadia Storti.

"Iniziamo a condividere il futuro delle Ast da Urbino – ha detto la dottoressa Storti –. Riteniamo che nelle aree interne rappresenti un ruolo molto importante, Urbino sarà un ospedale che manterrà le sue funzione e accrescerà in alcuni aspetti". Il piano sociosanitario è stato approvato ad agosto, ora lo si deve mettere in atto. "Rispetto al passato c’è un investimento vero con professionisti e tecnologie. Abbiamo scongiurato l’ospedale unico a Pesaro che avrebbe portato ad una spoliazione di servizi per l’entroterra – ha detto l’assessore Saltamartini –. Non scordiamoci degli investimenti del Pnrr per gli ospedali di comunità, quindi il territorio attorno Urbino. Delle difficoltà ci sono, come sulle liste d’attesa e la mancanza di medici, ma rispetto al passato è cambiata la storia e i potenziamenti proseguiranno. Questa mattina (ieri per chi legge) abbiamo firmato il rogito per l’acquisto della nuova palazzina del Dipartimento di prevenzione che avrà una nuova sede al Sasso".

"Gli investimenti sulle infrastrutture sono lo strumento di sviluppo, tenuta sociale ed economica di un territorio. Urbino non può essere dimenticato come successo in passato perché è il nostro co-capoluogo di Provincia – ha dichiarato Francesco Baldelli –. Mantenimento di Urbino come ospedale di primo livello con investimenti su strutture come la nuova palazzina per l’emergenza-urgenza e contenuti, e operare per i prossimi 50 anni".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha ringraziato tutti gli intervenuti ricordando le criticità che in questo momento storico pesano su tutta la sanità nazionale, come la carenza dei medici, gli accessi inappropriati ai pronto soccorso, il limite al tetto di spesa cui le Regioni devono sottostare che impone l’utilizzo dei medici cosiddetti gettonisti per garantire i servizi e il depauperamento del sistema territoriale. "Abbiamo scritto il nuovo piano sociosanitario in base al fabbisogno nei territori, ed ora il Dipartimento Salute con Ars e con l’operatività delle nuove Ast, per il tramite degli atti aziendali che devono essere messi a terra, l’obiettivo è di mettere mano alle criticità, come la mobilità passiva, il riequilibrio all’organizzazione della sanità della nostra regione, il rafforzamento delle reti territoriali. Una riforma sanitaria non produce gli effetti il giorno dopo, soprattutto se c’è carenza di professionalità, noi cercheremo di fare tutto il possibile per tutelare i servizi nelle aree interne, che non possono più essere considerate svantaggiate ma devono diventare aree strategiche per il nostro paese".

Soddisfatto il sindaco di Urbino Maurizio Gambini che ha rimarcato come "da quando la presidenza dell’Area Vasta è cambiata non si è più riunita".

Francesco Pierucci