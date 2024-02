Ospedale Lanciarini, taglio dei fondi: "La Regione nega i soldi promessi"

I fondi per il Lanciarini, l’ex ospedale di Sassocorvaro, non bastano. A dirlo è Il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani che ha presentato un’interrogazione. "La notizia che il budget per i servizi a Sassocorvaro sarà lo stesso dell’anno scorso è l’ennesima prova che il governo della Regione non è in grado di mantenere la promessa, più volte ripetuta in campagna elettorale e nel corso degli ultimi 3 anni, di potenziare i servizi sanitari nell’entroterra, ma anzi, li sta peggiorando". Secondo il consigliere il rischio è quello di ritrovarsi come lo scorso anno, senza le risorse necessarie per offrire le prestazioni di diagnostica. "Presso il Lanciarini – spiega - sono erogate, ormai da diversi anni, numerose prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, chirurgia in day surgery e in ricovero ordinario e ortopedia, sono inoltre presenti un punto prelievi e posti letto per la lungo degenza e le cure intermedie. La gestione di questi servizi è affidata ad un’impresa privata accreditata, a cui si è aggiunto il protocollo per la gestione congiunta pubblico-privato del Pat (Punto di Assistenza Territoriale), che mi preme ricordare per chiarezza, non è un vero e proprio pronto soccorso, purtroppo. I servizi disponibili a Sassocorvaro, essendo convenzionati, non costano nulla al cittadino, ma vengono eseguiti sulla base di un budget annuale stanziato dalla Regione. Stando all’accordo contrattuale iniziale, sottoscritto dalla precedente Amministrazione regionale, per il triennio 2020-2022, al gestore privato erano stati assegnati rispettivamente 6,4, 8,4 e 9,6 milioni di euro. Già nel 2022 la Regione ridusse di 4 milioni il budget. Nel 2023, in assenza di un nuovo accordo, è stato prorogato il precedente, e risultano essere stati assegnati alla struttura circa 5 milioni di euro, riconfermando quindi un nuovo taglio di più di 4 milioni rispetto a quanto stabilito dall’accordo della precedente Amministrazione. Il risultato è stato che da ottobre 2023 non è più stato possibile prenotare prestazioni sanitarie a Sassocorvaro per esaurimento dei fondi. Lo ritengo un errore evidente e per questo ho chiesto alla Regione, con un’interrogazione sottoscritta anche da Micaela Vitri e dal Gruppo Pd, di rivedere il budget, e di spiegare in Aula come possano affermare di voler potenziare la sanità territoriale senza neppure rispettare l’accordo firmato e riducendo i fondi".

fra. pier.