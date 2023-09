«Ospedale, maxi appalto in arrivo»: ok dell’Anac alla gara di progettazione da 9 milioni

Pesaro, 29 settembre 2023 – Eppur si muove. Dopo mesi di accuse di immobilismo, di tempistiche non rispettate, di scelte poco ponderate, l’assessore regionale Francesco Baldelli ha annunciato ieri che "Anac ha dato il disco verde alla gara europea di progettazione per il nuovo ospedale di Pesaro", il cui bando sarà pubblicato nelle prossime ore.

Si dà dunque il via, proprio a Pesaro, "alla più grande gara d’appalto mai realizzata nella storia della Regione Marche: una gara da oltre 200 milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro, una struttura che la seconda città delle Marche e tutta la sanità regionale aspettavano dal 1969 e che il nuovo governo regionale ha ripreso in mano mantenendo la promessa di avviare la realizzazione nella prima legislatura di Francesco Acquaroli".

Non solo, la gara di Pesaro sarà la prima – per importo – realizzata con la disciplina del nuovo codice degli appalti, che permetterà un considerevole risparmio di tempo e la ragionevole aspettativa che davvero la data del settembre 2024 per l’avvio del cantiere possa essere rispettata. Un intervento, dicevamo, il cui costo è stato stimato in 204 milioni di euro di risorse pubbliche (non si parla più di project financing) e compreso in un più ampio investimento regionale sulla sanità pari a 1 miliardo.

"Ma è da Pesaro – è stato sottolineato più volte – che si parte". Quanto alla gara, ha un valore di 9 milioni di euro per la progettazione, a cui ne andranno aggiunti altri 9 per la direzione lavori per un totale di 18.

Accanto a sé Baldelli ha voluto il direttore generale dell’Ast 1 Nadia Storti, il direttore del Dipartimento Infrastrutture della Regione Marche Nardo Goffi, e il collega di giunta Filippo Saltamartini, il quale ha calato il carico da 11 annunciando "L’aumento dei posti dello dell’ospedale dagli attuali 285 di ricovero ordinario, a 382. Posti che potranno essere ulteriormente aumentati fino ad arrivare a un massimo di 460 in caso di emergenza". Uno sforzo di potenziamento "che non ha precedenti – ha detto –. Inoltre qui abbiamo specialità di secondo livello come la neurochirurgia, l’emodinamica interventistica e le malattie infettive che andranno potenziate".

Che tipo di ospedale sarà? Innanzi tutto sarà "uno degli ospedali più moderni d’Italia – ha detto Baldelli – che proietterà la sanità della nostra regione nel terzo millennio, mandando in soffitta le strutture indecorose che abbiamo ereditato". Ma sarà anche un bell’ospedale, ha sottolineato l’architetto Goffi, perché "grande attenzione abbiamo voluto che fosse riservata alla qualità architettonica, dal momento che parliamo di un’area di oltre 70mila metri quadrati, il più grande edificio pubblico della città. Un edificio che però dovrà essere integrato con l’ambiente e il quartiere e dovrà essere anche uno spazio sociale, con una ’piazza coperta’ all’ingresso che lo renda un edificio gradevole".

Inevitabile , però, il riferimento alle polemiche di questi giorni, relative allo smantellamento delle strutture di Muraglia (centri e comunità psichiatriche, interi reparti...) per far posto al cantiere. L’assessore Baldelli ha rivendicato la sua preferenza per un sito dove non si dovesse "costruire sul costruito". Ma che poi è stata fatta "prevalere la volontà del Comune". Ha però espresso piena fiducia nella capacità dell’Ast di minimizzare l’impatto. A questo proposito Saltamartini ha assicurato che "il reparto materno infantile non verrà spostato", e che "Pesaro non verrà privata di servizi". L’assessore ha assicurato che ogni considerazione viene condivisa "nei nostri incontri con primari e medici", i quali insieme avrebbero deciso "per una riorganizzazione funzionale". In che termini, però, al momento non è dato sapere.

Infine, la tempistica . Come detto, il nuovo codice degli appalti permette di saltare un passaggio e di mandare a gara un progetto di fattibilità tecnico-economica già praticamente definito in ogni sua parte. Questo facilita il vincitore della gara (che verosimilmente sarà individuato entro l’anno) e accorcia i tempi verso l’approdo dell’appalto integrato, che unisce la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori affidandoli allo stesso soggetto. Ecco perché, anche se non ci si sbilancia sulle tempistiche intermedie, si tiene fermo con un certo ottimismo il termine del settembre 2024 per l’avvio dei lavori.