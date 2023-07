"Ospedale, ora Bartoli si dimetta"

Progetto Comune chiede le dimissioni di Marco Bartoli. Il tema è la sanità e il "casus belli" è una lettera di Bartoli al suo omologo in Regione, Nicola Baiocchi. Scrive Bartoli in questa lettera oggetto poi della reazione della Minoranza: "Come presidente della commissione speciale sull’ospedale di Fossombrone e di concerto col sindaco Berloni, ho inviato al presidente della IV commissione Sanità e Politiche sociali Nicola Baiocchi una richiesta di emendamento al Piano sanitario regionale 2023-2025, con l’obiettivo di modificare la parte che riguarda i servizi previsti negli Ospedali di Comunità. L’Ospedale di Fossombrone, infatti, all’interno del Piano è inserito tra tali strutture le quali, per poter dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini residenti nelle zone di riferimento necessitano di avere, al loro interno, determinati servizi quali: Punto Intervento Territoriale h24 con personale medico al suo interno per gestione codici bianchi e verdi, a cui si aggiunge stazionamento Potes di tipo A, con medico a bordo, a fianco delle strutture; diagnostica per immagini quali radiografie a raggi X, ecografie, senografia, TAC; posti letto di lungodegenza e di riabilitazione estensiva e intensiva in aggiunta alle cure intermedie; centro assistenza per dializzati; punto prelievi con laboratorio analisi per gestione anche delle urgenze; prestazioni specialistiche ambulatoriali con possibilità di svolgere anche importanti esami diagnostici".

L’uscita di Bartoli ha mandato su tutte le furie la minoranza di Progetto Comune. Per due ordini di motivi: di metodo e di sostanza.

Nel metodo la Minoranza contesta il fatto che non c’è stato un voto in commissione su queste proposte di emendamento e soprattutto si contesta la legittimazione di Bartoli a fare richieste a nome del Comune, sia pure "di concerto col sindaco Berloni": "In caso – dice Cristiano Coin di Progetto Comune a nome di tutta la Minoranza– avrebbe dovuto essere il sindaco a sottoscriverle, dopo un voto in commissione e uno in consiglio. Bartoli parla soltanto a nome suo, come consigliere non può impegnare la volontà dell’ente…". Nel merito, poi, si contestano le proposte medesime, definite "incoerenti, come minimo". Progetto Comune infatti auspica che l’ospedale torni ad essere ciò che era prima del 2015, ovvero un ospedale completo. Per questo la Minoranza chiederà la destituzione di Bartoli da presidente della commissione sanità.

a.bia.