Ospedale, raffica di repliche: "Il Pd dica che non lo vuole"

A raffica il centrodestra replica al Pd. "Il Pd non vuole il nuovo ospedale a Pesaro. Ora è chiaro". E’ quanto dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia sanitaria Francesco Baldelli, preso atto della richiesta di fermare le ruspe avanzata in conferenza stampa dal Pd pesarese. "Lo shock emotivo provocato dalle immagini del nuovo presidio – continua Baldelli – ha portato allo scoperto il Partito democratico. Si è finalmente capito perché il Pd ha parlato del nuovo ospedale per oltre 50 anni senza mai costruirlo. Ora cerca ogni giorno un nuovo cavillo, strumentalizzando anche temi delicati, per cercare di bloccare i lavori e non far realizzare l’ospedale nemmeno a noi. Una strategia diabolica e chiarissima. Anziché gioire per l’avvio di un cantiere che doterà Pesaro di un edificio ospedaliero di serie A, la più grande opera mai realizzata dalla Regione su tutto il territorio marchigiano, il Pd fa di tutto per ostacolarci. Ma noi siamo dalla parte di Pesaro, siamo dalla parte dei cittadini, noi siamo dalla parte dei marchigiani e costruiremo il nuovo ospedale".

Le repliche dei consiglieri regionali Nicola Baiocchi (Fd’I) e Giovanni Dallasta (Fi) non sono meno furenti. "Il Pd va contro gli interessi di Pesaro – protesta Dallasta – e dei pesaresi pur di mettersi in mostra. Leggo le considerazioni prive di fondamento legate al fatto che non basteranno i soldi per la realizzazione del nuovo ospedale. Detto da un partito che per realizzare un Palasport ha fatto un preventivo da 1,8 milioni e in realtà ne ha spesi 12 di milioni di euro, mi fa ridere. A Pesaro, negli ultimi 10 anni, nessun cantiere è stato ultimato senza lievitazione dei costi nella migliore delle ipotesi del 30% ma in alcuni casi anche del doppio. Dovrebbe finirsela il Pd – continua Dallasta – di remare contro la città di Pesaro, mettendosi sempre in contrasto con la Regione che fino ad oggi ha riversato sulla città importanti somme permettendo investimenti mai visti prima. Capisco che i nostri avversari si trovano in seria difficoltà in quanto manca poco al voto e non sanno dove attaccarsi. Piuttosto dovrebbero riconoscere che, mentre loro ci hanno messo 30 anni a decidere un posto per fare una struttura, noi in 4 anni l’abbiamo finanziata e progettata. Che si mettano l’anima in pace: l’ospedale si realizzerà e i soldi basteranno".

Baiocchi è lapidario: "Trovo semplicemente vergognoso che il Partito Democratico contesti un’opera che la città di Pesaro attende da quarant’anni. Il nuovo ospedale – dice – è una necessità non più rimandabile e qualsiasi tentativo di frenare il progetto appare come un attacco non solo politico, ma diretto ai pesaresi. Prima si accusa la Regione di essere in ritardo, poi si chiede di fermarsi per paura che i lavori incidano sulla campagna elettorale regionale. Un atteggiamento incoerente e strumentale, che dimostra come l’unico vero obiettivo del Pd sia quello di ostacolare l’amministrazione regionale a discapito del bene comune. Ora tutti si scoprono esperti di ospedali dispensando giudizi e consigli su aspetti tecnici e burocratici senza alcuna competenza. Dapprima il Pd gridava al ritardo nella presentazione del progetto, ora chiede di rallentare: fate pace con voi stessi. La realtà – conclude il presidente della commissione regionale Sanità – è che siete voi a voler politicizzare ogni cosa, mentre noi pensiamo solo a dare ai cittadini un ospedale moderno ed efficiente, senza ulteriori rinvii. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere questo progetto con fermezza e responsabilità, respingendo ogni tentativo di boicottaggio che va contro gli interessi della comunità pesarese".