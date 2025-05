Ospedale: ruspe sì o no?: "Non c’è fretta di demolire. Ma niente ostruzionismo"

"Sul nuovo ospedale Pesaro non fa nessuno ostruzionismo": parola del sindaco Andrea Biancani che con un video sui social replica alle accuse. Il tema è quello dell’inizio dei lavori di abbattimento per liberare spazio per la nuova costruzione e Biancani è didascalico nel citare dati e passaggi: "Il 12 maggio la Regione ha scritto al Comune, dopo due giorni abbiamo risposto chiedendo delle integrazioni. Il 27 maggio la Regione ha risposto con le integrazioni e gli uffici del Comune hanno immediatamente preso in carico la risposta e l’hanno verificata. Ci si è accorti che mancava un parere legato all’abbattimento degli alberi e abbiamo contattato i tecnici regionali telefonicamente. Ad oggi le integrazioni della Regione hanno soddisfatto tutte le richieste del Comune. Il comune ‘ha volato’, abbiamo fatto di tutto per soddisfare la richiesta legittima di un altro ente".

Ed ora come siamo messi? "Se tutto va bene – continua il sindaco – la prossima settimana la Regione avrà il parere del Comune che dirà che la richiesta è corretta e quindi la Regione avvierà la procedura di gara per la demolizione che ad oggi non è ancora pubblicata. Ci saranno poi delle tempistiche tecniche per individuare il soggetto che si occuperà della demolizione e poi si inizieranno i lavori".

Precisati tempi, responsabilità e ruoli, Biancani solleva un’altra questione: "Il Comune non fa ostruzionismo e vuole iniziare i lavori. Come sindaco però pongo una questione: il progetto di fattibilità, cioè il progetto che consente di realizzare veramente il nuovo ospedale, non sarà pronto prima di fine anno. Solo allora la Regione potrà fare la gara per individuare chi farà i lavori e chi farà il progetto esecutivo, per questo prima di due anni i lavori non partiranno: qual è allora l’urgenza di cominciare a luglio o agosto la demolizione di strutture dove all’interno ci sono dei servizi? È emerso che la Regione prima aveva pensato di spostare questi servizi legati alla salute mentale in altre strutture del territorio pesarese ma ad oggi ci sono difficoltà, addirittura con una gara si pensa di spostarli all’Apsella. Con maggiore attenzione questi spazi potrebbero esserci anche nel territorio di Pesaro. Se è prioritario l’interesse di pazienti, famiglie e operatori fermiamoci un attimo per individuare gli spazi disponibili. Qual è la fretta di iniziare la demolizione?".

E insiste: "Non passi la comunicazione che è il Comune che blocca i lavori, stiamo corredo per dare tutte le autorizzazioni possibili nei tempi più brevi. Siamo noi il primo soggetto che chiede a gran voce di realizzare il nuovo ospedale. Ma è giusto demolire quando sappiamo che prima di due anni non ci sarà il progetto esecutivo?".