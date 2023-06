Ospedale Santa Croce

Passi avanti per la nuova palazzina delle Emergenze urgenze: raddoppiato l’investimento iniziale, che ora diventa di 23 milioni 572mila euro. Inoltre ieri mattina la conferenza dei servizi ha sottoscritto all’unanimità l’accordo di programma per la realizzazione della struttura. Presenti i tecnici di Regione e Comune, la nuova direttrice dell’Ast provinciale Nadia Storti, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Francesco Baldelli e il vicesindaco Cristian Fanesi.

L’edificio di 4 piani, ciascuno di 1070 metri quadrati, sorgerà nell’attuale parcheggio a servizio del Pronto soccorso, mentre l’area verde adiacente di oltre 5mila metri quadrati sarà utilizzata per i posti auto con un "corridoio" di collegamento tra via Vittorio Veneto e via Pizzagalli. Novità della nuova struttura è che le ambulanze torneranno ad accedere al Pronto soccorso anche da via Vittorio Veneto. "I cittadini saranno felici di sapere – conferma l’assessore Baldelli – che sarà disponibile l’originario ingresso. Una scelta fortemente voluta per motivi logistici, di sicurezza e di facilità di accesso". Il nuovo edificio, tecnologicamente avanzato, sismicamente isolato e autosufficiente sotto il profilo energetico, prevede al suo interno la presenza del Pronto soccorso, dell’Osservazione breve intensiva, della Diagnostica per immagini e della Medicina d’urgenza, della Terapia intensiva e subintensiva, dell’Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) e il blocco operatorio. "Una struttura – sottolinea l’assessore Baldelli – che offre soluzioni tecniche innovative per garantire la continuità dell’attività medico-ospedaliera, dotata di servizi dedicati alle emergenze. Grazie a questo intervento abbiamo garantito anche per Fano, terza città delle Marche, importanti investimenti".

Ora l’Accordo di programma dovrà essere approvato dal consiglio comunale, nella seduta del 13 giugno, mentre a livello regionale dovrà passare solo in giunta. Dopo i 60 giorni di pubblicazione, si potrà procedere con la gara per l’appalto dei lavori. "Ringraziamo il presidente Francesco Acquaroli, l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli e la giunta regionale – affermano da Fratelli d’Italia Fano – per la grande attenzione riservata alle opere infrastrutturali dedicate alla salute dei cittadini marchigiani, senza distinzione tra grandi e piccoli centri, tra nord e sud delle Marche, tra costa ed entroterra. Il Masterplan dell’edilizia sanitaria ospedaliera avanza passo dopo passo per disegnare una rete di strutture in grado di abbattere le diseguaglianze territoriali e sociali".

an. mar.