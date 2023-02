"Ospedale sempre peggio" Sos da Pd e Urbino Viva

Urbino sempre più povera di uffici e istituzioni? E’ quello che temono Pd e Urbino Viva che nel prossimo consiglio comunale presenteranno interrogazioni sulla permanenza in città dell’ufficio Inps e sull’ospedale. Scrivono: "Continua la parabola discendente di questa città mentre resta l’allarme dei sindacati sull’ipotesi di accorpamento degli uffici Inps con un’altra agenzia territoriale. Chiediamo al sindaco di sapere a che punto sia la trattativa coi vertici regionali Inps e se si siano trovate soluzioni condivise". Inoltre, per quanto riguarda l’ospedale di Urbino e la sanità territoriale, i due gruppi sostengono che "contrariamente ai proclami, la situazione è peggiorata. Al Santa Maria della Misericordia la carenza di personale sta aggravando la funzionalità della struttura: il Pronto soccorso porta a un calo di fiducia nell’utenza, in Medicina i familiari dei ricoverati possono colloquiare con i medici solo in ristrette fasce orarie e in giorni specifici e solo via telefono, mentre le liste di attesa per qualsiasi screening sono insopportabili. Dal nuovo piano regionale non emergono azioni che possano cambiare le sorti dell’ospedale, in cui continuano a mancare medici in Pronto soccorso, in Anestesia e Rianimazione e in Medicina, fisioterapisti e tecnici di radiologia e laboratorio, oltre al supporto di ulteriori dottori in quasi tutti i reparti. Perciò abbiamo chiesto al sindaco: se abbia coscienza di quanto sta avvenendo; quali azioni svolga il Comune per spingere la dirigenza regionale ad affrontare i problemi e se siano state fatte valutazioni dei rischi che corre l’ospedale e della ricaduta che si avrebbe sul territorio; lo stato della progettazione e i tempi di realizzazione della nuova palazzina di Emergenza - Urgenza prevista in adiacenza all’ospedale".

Nicola Petricca