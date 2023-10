Ospedale, va tutto male? "No, vi spiego perché"

La Breast Unit della senologia dell’ospedale di Urbino è stata riattivata, la notizia l’abbiamo già data la scorsa settimana. Al Santa Maria della Misericordia si trova, infatti, una delle 140 unità italiane che si occupano della diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne con tumore al seno. Tutto questo utilizzando tecniche all’avanguardia e facendola emergere come una delle eccellenze per il centro-sud del Paese. Questa notizia ha suscitato una serie di reazioni positive, compresa quella dell’assessore con delega alla sanità del Comune di Urbino. Proprio con Elisabetta Foschi abbiamo ampliato il discorso con un’intervista a tutto tondo sul nosocomio.

Partiamo dalle novità e dagli ultimi investimenti.

"L’acquisto recente di strumentazioni all’avanguardia ha riguardato anche altre unità operative. Ad esempio la struttura dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è stata dotata di sei nuovi endoscopi di ultima generazione. La direzione ha ben presente le istanze dei vari reparti. L’ortopedia ha aumentato notevolmente l’attività rispetto al passato e necessita di strumenti ulteriori. Ovviamente siamo in prossimità della fine dell’anno e si devono fare i conti con i budget ma la volontà di potenziare l’ospedale è chiara".

Però ci sono anche Pronto Soccorso e Medicina che chiedono potenziamenti da tanto tempo.

"Il Pronto Soccorso va in affanno perché si trova a dover far fronte a tutte le necessità di primo intervento dell’entroterra della nostra provincia dopo la chiusura di tutti gli altri nosocomi. Gli spazi sono rimasti gli stessi e i medici sono difficilmente reperibili. Sarebbe stato essenziale allargare gli spazi in Urbino prima di chiudere tutti gli ospedali minori. Ora sarà fondamentale la nuova palazzina per l’emergenza prevista dall’attuale Giunta regionale. Sulla carenza dei medici, questione che riguarda tutti i Pronto Soccorso italiani, credo che le misure messe in campo Governo per incentivare questo tipo di professione siano utili".

Sul punto nascite può dare certezze?

"Non è messo in discussione e anche qui si lavora per dotare al meglio l’organico. La cardiologia, la rianimazione, e molti altri reparti sono davvero delle eccellenze. Ci tengo a dire, senza ignorare criticità, che si sta investendo sull’ospedale di Urbino. Ho molta fiducia nell’attuale direttore. Segnalare problematiche è utile. Ma dire che va tutto male come fa qualcuno non è produttivo e non rende giustizia a chi in ospedale ci lavora portando grandi risultati. L’attenzione non va mai abbassata e tutto si può migliorare ma dobbiamo essere fieri di avere una buona struttura nella nostra città collaborando per alzarne sempre di più il livello".

Torniamo al budget. A Pesaro ci sono stati problemi con l’Rsa proprio per questo motivo.

"Sì, ma da giorni l’Amministrazione comunale di Urbino sta affrontando il tema sia con la direzione dell’Ast sia con la cooperativa che gestisce la nostra Rsa. Ci sarà un ulteriore confronto nei prossimi giorni. La domanda di residenze sanitarie assistite è in aumento. Questo comporta dover rivedere le somme destinate per le convenzioni".

Francesco Pierucci