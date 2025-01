Ospedali, cosa cambia. Il Santa Croce si rafforza. Aumentano i primari

Si potenzia l’ospedale di Fano, si eliminano le strutture amministrative doppie (con le unità operative che passano da 20 a 13) e si recuperano primari per la parte sanitaria, con un salto di qualità per l’Ostetricia/Ginecologia di Pesaro, l’Emodinamica che diventa reparto autonomo, e il Pronto soccorso e la Cardiologia di Fano che ’guadagnano’ due nuovi direttori. L’atteso atto aziendale dell’Ast 1, dopo una lunga gestazione anche per sondare i desiderata e i pareri dei vari primari, ha finalmente visto la luce. Ecco le principali novità.

All’ospedale di Pesaro viene potenziato il reparto di Ostetricia e Ginecologia che diventa più autonomo rispetto a Fano – con cui prima formava un’unica unità operativa con un solo primario (il dottor Claudio Cicoli) – e diventa invece Unità operativa semplice dipartimentale, che comporta un proprio responsabile. Questo anche per frenare la mobilità verso la Romagna, in particolare verso Rimini, dove sono tante le mamme pesaresi che scelgono di far nascere i propri figli. Dunque i punti nascita restano tre, a Pesaro, Fano e Urbino, con il suo primario. Piccolo inciso: solo Fano, nel 2024, ha superato la soglia del 500 parti previsto dal Dm70.

Potenziamento anche per quanto riguarda il Pronto soccorso di Fano: se fino a questo momento era accorpato a Pesaro con un unico primario (il dottor Giancarlo Titolo) ora avrà un proprio direttore, così come resterà il direttore di Urbino (la dottoressa Sara Mazo). La Cardiologia, finora sotto la direzione unica del dottor Giovanni Tarsi, avrà un primario in più a Fano, diventando Unità operativa complessa denominata Cardiologia e Utic Fano. La Cardiologia perde anche l’Emodinamica, che si rafforza diventando un reparto a sé, forte dei numeri dell’attività e delle ottime performance registrate che consentono di creare un’unità operativa complessa autonoma, quindi con un proprio primario.

Quanto alla Chirurgia, Pesaro si conferma come riferimento per gli interventi di maggiore complessità, mentre su Fano c’è la volontà di spingere sul Day Surgery, perché è in questo segmento che si registra la mobilità passiva maggiore. Infine c’è all’orizzonte un potenziamento per l’Ortopedia, con la previsione di creare 11 posti a Fano per gli interventi di elezione, in aggiunta ai 27 di Pesaro. Un progetto che però appare molto dispendioso anche in termini di personale che occorrerà mettere in campo. Ovviamente i posti di Ortopedia si aggiungono ai 24 di Urbino, con i quali servirà fare un ragionamento ’in rete’, superando il dualismo costa/entroterra. E sempre Fano vede sorgere un reparto fisico per la Breast Unit, diretta dal dottor Cesare Magalotti, anch’essa forte di un’attività numericamente importante e che tuttavia finora non disponeva di un reparto per sé, dovendo ’appoggiarsi’ all’Otorinolaringoiatria.

Questo rafforzamento della parte sanitaria è stato possibile grazie all’eliminazione di 7 unità operative complesse (con i rispettivi primari) individuate nell’ambito amministrativo, 5 delle quali sono state rimpazzate con gli interventi di riorganizzazione a livello sanitario. In pratica sono state eliminate le strutture amministrative doppie, che erano un’eredità dell’ex Area Vasta e dell’ex Azienda ospedaliera Marche Nord, coi i rispettivi uffici tecnici, di bilancio, i Sistemi informativi aziendali... Ne hanno pagato le conseguenze i cosiddetti responsabili "facenti funzione", ma diversi sono anche usciti serenamente, per raggiunti limiti di età (leggi pensione).

Novità anche per quanto riguarda il territorio. Viene creato un direttore per l’Hospice di Fossombrone, con lo sviluppo delle cure palliative che prevede ulteriori 9 posti letto da utilizzare non solo in campo oncologico, ma anche per pazienti affetti da malattie neurologiche come ad esempio la Sla. L’ospedale di Pergola mantiene il Punto di primo intervento (non un Pronto soccorso, anche se si lascia intendere che prima o poi ciò avverrà), la Chirurgia, la Medicina e la Riabilitazione. Un ampliamento dell’offerta al momento non sarebbe possibile dati i lavori di ristrutturazione ancora in corso.

Infine, da segnalare il trasferimento del laboratorio tossicologico a Fano e l’accorpamento della Microbiologia a Pesaro (prima era divisa tra Pesaro e Fano). Mentre Sassocorvaro, che anche per il 2025 mantiene il rapporto con il privato convenzionato Villa Montefeltro, ’guadagna’ in più un Punto salute.