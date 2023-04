Osservatorio povertà, come aiutare gli ultimi

Una trilogia di appuntamenti e riflessioni chiude, a partire dall’appuntamento di domani 21 aprile, il primo dei tre anni dell’Osservatorio Povertà, progetto istituito a febbraio 2022 che vede coinvolti Ats1, Università di Urbino e Caritas Pesaro.

"Mesi intensi - spiega Luca Pandolfi, presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 e assessore alla Solidarietà di Pesaro - che prevedono una tappa “formativa” pensata per gli operatori del terzo settore (21 aprile); una di scambio di buone prassi, rivolta agli stakeholder (sindacati, centri per l’impiego etc, a giugno); la restituzione di un report sulle povertà estreme presenti nel territorio (ottobre)".