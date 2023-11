"Osservatorio Valerio, luci di nuovo sempre accese"

Gentile lettrice, lei viaggia troppo, per cui ogni tanto si convince di vivere in Danimarca o in Svezia. Invece di "allibire e rimanere senza parole", cerchi di rendersi conto della cosa incredibile che è successa: che per qualche giorno la cosa ha funzionato, le luci sono state spente. Mi spiego meglio affinché si renda conto del miracolo a cui lei e noi abbiamo assistito: dopo la precedente segnalazione, per alcuni giorni, all’interno dell’Osservatorio Valerio dove non c’è mai nessuno, tutte le luci sono rimaste spente non solo di notte, ma anche addirittura durante l’intero giorno. Era chiaro, mia gentile signora, che una cosa talmente eccezionale e fuori di ogni regolamento, non potesse durare ancora a lungo, infatti un bel giorno il cartello accanto all’interruttore con su scritto "l’ultimo spenga la luce e chiuda la porta" si è staccato, ed ecco che molte lampadine hanno ricominciato a rimanere accese notte e giorno. Visto che ne abbiamo già parlato, approfittiamo per ripetere anche il "ritornello" di allora: semmai le venisse in mente di chiedere spiegazioni, le risponderanno che questa storia delle luci la sanno bene anche loro e che, attenzione, "sarà provveduto al più presto da parte dell’ufficio competente". In sostanza non sanno chi deve spegnere le luci.