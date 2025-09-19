Osso duro Pianese, a Pesaro cercasi conferma

Quella che arriverà domani al Benelli sarà una Pianese desiderosa di dar continuità a un buon avvio di campionato. Dopo aver bloccato sul pari le altre due compagini marchigiane la formazione di mister Alessandro Birindelli vorrà confermarsi solida anche a Pesaro. Chi più di una ex colonna difensiva juventina come lui, in bianconero dal 97 al 2008, può infatti intendersi nel dar compattezza ad un reparto che nelle prime quattro di campionato, nonostante le avversarie di alto rango affrontate, ha subito soltanto due reti. Un 3-5-2, quello di mister Birindelli, che sembra aver già trovato la giusta quadra nonostante le tante importanti cessioni effettuate nell’ultima sessione di calciomercato.

Da Piancastagnaio sono infatti partiti bomber Mignani in direzione Benevento, il trequartista Mastropietro verso Pineto e il portiere Boer accasatosi alla Juve Stabia. Mister Birindelli, alla sua prima stagione tra i professionisti dopo le varie esperienze tra giovanili di Pisa ed Empoli, è riuscito a sostituirli con giovani emergenti, mantenendo invariato il modulo del suo predecessore, un mister Formisano appena uscito sconfitto con il suo Livorno dal Benelli.

La coppia d’attacco Fabrizi- Bellini, già a segno in questi avvio di campionato una volta per uno, sembra aver dato fin da subito le giuste garanzie e anche negli altri settori le gerarchie appaiono ben consolidate. Oltre al trio difensivo Masetti- Amey- Ercolani, in protezione della porta difesa dal 2004 Alessandro Bertini, appare ben definita anche la situazione a centrocampo. L’unico ballottaggio rimane sulla corsia mancina dove l’ex Arezzo Lorenzo Coccia si sta vedendo mettere in dubbio il suo posto da titolare da un sorprendente Claudio Martey, tra le note più liete in questo avvio di campionato. La staffetta tra i due appare scontata così come la presenza ai loro fianchi del trio composto da Bertini- Tirelli e Proietto. A destra invece confermatissimo Christian Sussi, autore dell’assist per il gol di Fabrizi nell’ ultimo 1 a 1 interno contro la Sambendettese. Per i toscani l’unico assente sarà il mediano Lorenzo Vigiani, che dopo essersi infortunato nella gara vinta per 2 a 0 contro la Torres sarà costretto ad operarsi per una frattura del crociato.

Non mancheranno invece i supporters, che dalla scorsa stagione han dato vita al primo gruppo di tifoseria organizzata bianconera. Al Benelli ne arriveranno circa una trentina.

Lorenzo Mazzanti