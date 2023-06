Ostaggi del cantiere "Polvere, cattivi odori e sporcizia Da ottobre siamo messi così"

di Giorgia Monticelli

"Un bed & breakfast in pieno centro storico affacciato su un cantiere. Questa è la cultura di cui tanto si parla di questi tempi e di cui la città si vanta. È questo che veramente vogliamo offrire ai nostri turisti?". A chiederselo è Letizia Tamburini, la titolare del b&b ‘Tambien’, che assieme ad un’altra decina di residenti di via Venturini (una parallela di via Passeri) da ottobre scorso lottano contro polvere, cattivo odore, strada ristretta e rumori arrivati ad essere insopportabili già dalle prime ore del mattino.

Perché è proprio in quella via che, almeno fino a dicembre 2023, continueranno i lavori privati di restauro e risanamento conservativo di una struttura da oltre 1600 metri quadrati, i cui costi ammontano a 2milioni di euro. Una situazione che pare essere ben nota all’assessora Frenquellucci che nei mesi scorsi ha incontrato proprio la Tamburini per un colloquio al riguardo: "Abbiamo fatto presente tutte le problematiche che stiamo vivendo da ottobre ad oggi e che continueremo a vivere fino alla fine dei lavori – dice Tamburini –. Qui iniziano a martellare già dalle 7 quando per normativa dovrebbero iniziare dalle 8 in poi; il cantiere produce talmente tanta polvere che la via spesso risulta ‘bianca’, polvere che noi e i nostri figli respiriamo giornalmente; essendosi ristretta notevolmente la via, che ci lascia a malapena la possibilità di uscire dalla porta di casa, è impedito il passaggio ai mezzi di soccorso però, non essendo stata chiusa al traffico, continuano a sfrecciare motorini e biciclette come se nulla fosse; la strada, inoltre, non viene pulita dall’inizio dei lavori perché chiaramente i mezzi non ci passano. Risultato? Un cattivo odore costante".

Oltre al colloquio con l’assessora di riferimento, a cui da come detto dai residenti non si sono susseguite azioni concrete, è stata invitata una lettera ad inizio aprile, con tutte le firme dei residenti e commercianti della zona per richiedere maggiore attenzione nei confronti del cantiere che crea non pochi disagi. "Abbiamo contattato il sindaco, il vicesindaco, il comandante della polizia locale e anche il presidente del quartiere, ad oggi l’unico ad averci risposto".

Nel portone a fianco, di ritorno dal lavoro, anche la signora Giovanna Morini, ormai esausta dalla situazione: "Non siamo contro questi lavori, anzi. Ma è possibile che nessuno si renda conto di come stiamo vivendo da ottobre? Siamo obbligati a stare segregati in casa con le finestre chiuse, ho dovuto pure mettere le tende, che odio, perché altrimenti non avevo più privacy. La strada è sporca e respiriamo continuamente la polvere".

Ed è proprio per la questione ‘privacy’ che era stata proposta dagli stessi residenti una soluzione di copertura del cantiere, che ad oggi ancora non è stata attivata. "Ci sentiamo abbandonati, vorremmo che almeno qualcuno si presentasse nella via e valutasse la situazione. La polvere che respiriamo è nociva? Sarebbe il caso di chiudere la strada ai non residenti?". Tutte domande che, ad oggi, cercano ancora risposte.