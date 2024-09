Osteria Nuova, caccia al bis: "Sì, vogliamo ripeterci"

Da lunedì 19 agosto è iniziata la nuova stagione per l’Osteria Nuova che la vedrà ancora impegnata nel campionato di Prima categoria, torneo che ha riservato anche lo scorso anno delle buone soddisfazioni. Sul mercato la società ha reperito sette nuovi giocatori e si è adoperata per ringiovanire ulteriormente la rosa. "Si è ripartiti con il riconfermatissimo mister Ivan Lavolpicella – spiega il presidente Luigi Cocchi –. Sarà un campionato come sempre molto difficile da affrontare, quasi tutte le squadre si sono rinforzate, a mio parere le favorite che lotteranno per i primi posti saranno il Montecalvo, il Real Metauro e l’Acqualagna, ma strada facendo il lotto delle contendenti potrebbe allargarsi. Noi cercheremo di ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione, con la speranza di far divertire i tanti nostri tifosi".

Per la nuova stagione sono arrivati i seguenti giocatori: Tommaso Ordonselli classe 1994 attaccante dal Santa Veneranda, Lorenzo Elezaj classe 2000 centrocampista dal Tavoleto, Toure Hamadou 2002 difensore dal River Urbinelli, Fausto Paduano, 2003 difensore dal Vismara, Alberto Fraternale 2004 attaccante dal K Sport Montecchio Gallo, Filippo Silvestri difensore 2003 dalle Cesane e Alessandro Cervellera centrocampista 2005 dall’Urbino Calcio.

Hanno lasciato invece l’Osteria Nuova per accasarsi in altre compagini: Giacomo, Maiorano, Maringlen Capi, Matteo Leva, Matteo Baldini, Alessandro Pasini, Nicolò Borioni e Andrea Bonci.

La rosa 2024-2025

Portieri: Jacopo Sanchioni e Tommaso Campanelli.

Difensori: Marco Bonci, federico Baldini, Matteo Baldini, Fausto Paduano, Toure Hamadou, Matteo Pontellini, Filippo Silvestri, Tommaso Donzelli.

Centrocampisti: Michele Baffioni, Edoardo Paoli, Andrea Nesi. Luca Nesi, Marco Scipioni, Adam Igbins, Alessandro Cervellera.

Attaccanti: Tommaso Ordonselli, Matteo Cambrini, Lorenzo Elezaj, Filippo Bacchielli, Alberto Fraternale, Alessandro Di Nino

Allenatore Ivan Lavolpicella. Allenatore in seconda Armando Martilotti. Preparatore dei portieri Michele Pietrucci. Direttore sportivo Simone Delli Compagni.Team Manager Alex Rugoletti. Addetto stampa Mirco Sabattini.

Dirigenti. Presidente Luigi Cocchi. Vice Presidente Fernando Sensoli. Segretario Luca Bracci Consiglieri: Giorgio Ferri, Emiliano Colonna, Amedeo Bonazzoli, Simone Cesaroni, Gianluca Ceccaroli, Lorenzo Bruscoli, Simone Arduini, Mirco Sabattini, Armando Martilotti, Alex Rugoletti, Michele Pietrucci, Thomas Binda e Matteo Bonci.

Amichevoli. Il 28 agosto l’Osteria Nuova giocherà con il Villa San Martino, il 31 agosto (in casa) con il Mombaroccio, il 4 settembre con il Montelabbate, il 7 settembre (in casa) con l’Hellas Pesaro, l’11 settembre contro la Juniores della K Sport Montecchio Gallo e il 14 settembre (in casa) contro il Villa Ceccolini. Amedeo Pisciolini