Osteria Nuova espugna la tana degli Orange

s.veneranda

0

osteria nuova

2

SANTA VENERANDA: Bulzinetti, Carnaroli, Costantini (10’ st Ballerini), Vaierani, Piccinetti, Barbarossa, Vitali, Sow, Aloisi, Ordonselli, Fontana (4’ st Bernacchia (44’ st Gorgolini)). All. Bellagamba

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Capi, Pontellini (25’ st Nesi A.), Baldini, Bonci M, Leva, Nesi L., Paoli, Maiorano (42’ st Bonci A.), Pasini, Baffioni Michele (25’ st Baffioni Marco). All. La Volpicella

Arbitro: Peyla di Pesaro

Reti: 37’ pt Baldini, 13’ st Maiorano

NOTE: espulso al 7’ pt Vitali per fallo da ultimo uomo

Il Santa Veneranda è pronto a suonare la carica per riscattarsi da un periodo poco felice. Ma l’incontro inizia subito in salita. Al 7’ l’arbitro espelle Vitali per un presunto fallo da ultimo uomo e i padroni di casa restano in 10. A questo punto l’Osteria Nuova ha la strada spianata per condurre agevolmente la partita. Al 37’ Baldini apre le marcature. Il Santa Veneranda non vuole cedere e un tiro dai piedi di Sow colpisce clamorosamente la traversa. Nel secondo tempo l’Osteria Nuova raddoppia al 58’ con Maiorano.