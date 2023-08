’Otello’ cede il passo La storica pizzeria si mette sul mercato dopo 68 anni d’attività

di Benedetta Iacomucci

"E’ bona come la pizza di Otello". Era un disegno in un quadretto, sopra il banco delle pizze: c’era un signore distinto, in giacca e cappello, che si voltava per strada ad ammirare una donna vestita di rosso, in minigonna, e lì diceva la mitica frase. Tanto mitica e così lontana da qualcunque sospetto di ’machismo’, che poi fu fatta stampare pure sulle bustine dello zucchero e sulle tovagliette.

Erano gli anni Sessanta, dietro il banco della pizza c’era Otello Fulvi con la moglie Maria Mariani (foto in basso), ma l’avventura era iniziata ben prima, nel 1955, in via Cavour. Sessantotto anni dopo, sulla sapida favola della pizza di Otello, "bona" come una mora in abiti succinti, potrebbe calare il sipario. L’attività portata avanti dal figlio di Otello, Gabriele, prima con il padre e la madre e poi da solo, è stata messa in vendita. Una delle ultime saracinesche di via Zongo che aveva resistito dopo il domino di attività spentesi una dopo l’altra: una selva di vendesi e affittasi, alcuni dei quali fanno bella mostra di sé anche da due anni. C’è chi ha chiuso definitivamente e chi si è solo spostato pochi metri più in là, dove il passaggio non è generico e frettoloso ma più "mirato", magari per la presenza di servizi e uffici pubblici. E c’è comunque chi resiste e guarda con ottimismo al futuro.

Come lo stesso ’Lele’ Fulvi, che dopo una vita dietro il bancone ha tirato i remi in barca, ma coltiva la speranza di trovare qualche acquirente che possa portare avanti l’attività di famiglia. Dopo tutto siamo in via Zongo, traversa di via Branca, a cento metri da piazza del Popolo. Una via che negli ultimi anni è stata al centro di importanti interventi di riqualificazione. "Io sarei molto contento di lasciare l’attività a qualcuno, magari due o tre ragazzi giovani, che avessero voglia di continuare – dice Fulvi–: confesso che sono un po’ dispiaciuto a vendere, ma a 61 anni sono un po’ stanco".

D’altronde iniziò a servire pizze e quant’altro nel 1977, quando aveva 15 anni, aiutando il padre Otello. "Prima la pizzeria era in via Cavour – racconta –: mio padre l’aveva aperta dopo aver lavorato sin da quando aveva 13 anni nella pasticceria di Montesi, che era suo zio, il marito di sua sorella. Si mise a fare pizza e pasticceria. Poi nel ’69 si trasferì in via Zongo".

Fu in quell’occasione che un caro amico, Marco Zazzetti, di professione bancario ma pittore per diletto, gli fece quel quadretto che ha fatto la storia del locale e ha segnato la memoria collettiva di una generazione di pesaresi. "Zazzetti era fratello di latte di mio padre – racconta Fulvi –: un giorno gli fece dono di questo quadretto con la mitica frase". Piacque subito a tutti e divenne una sorta di marchio di fabbrica che ha accompagnato per decenni la storia della pizzeria.

Pizzeria che nel ’94 ha cambiato ancora sede, rimanendo nella stessa via Zongo, ma poco più avanti, e diventando anche ristorantino per pause pranzo. "Mio padre è morto nell’86, da allora ho gestito io l’attività insieme a mia madre – mancata 5 anni fa a 80 anni – e mia moglie. Ora da un anno e mezzo sono in pensione ma continuo a svegliarmi tutte le mattine alle 5, a fare le brioche, l’impasto per la pizza... Insomma, a un certo punto bisogna lasciare". Nella città che si mette in fila per la Rossini, sarebbe davvero un peccato se la storia finisse qui.