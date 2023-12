Otello Renzi e il distretto enogastronomico del Montefeltro

Il distretto egonastronomico del Montefeltro storico viene presentato oggi alle 20,30 al territorio di Piandimeleto, a “Terralchemica: azienda agrituristica officinale“. Si tratta, spiega il coordinatore del progetto Risiero Severi, "di mettere in rete i territori di Belforte, Lunano, San Sisto e Piandimeleto, provocando la conoscenza delle rispettive eccellenze attraverso serate illustrative e gustose come questa. Naturalmente il progetto è aperto a tutto l’entroterra".

L’appuntamento odierno si svolge in una realtà nuova: nelle campagne di Piandimeleto si trova un casolare dove Daniele, perito agrario, apicoltore, agrichef, e la moglie Milena, erborista, amanti della natura e delle sue erbe, hanno dato vita a “Terralchemica, azienda agrituristica officinale“. Qui si possono gustare i profumi e le storie di un territorio ricco di biodiversità e di cultura, come ad esempio il pane fatto in casa con farine locali bio, le paste artigianali ed altro. In degustazione ci saranno i crostini di funghi e tartufi, il formaggio Cau e Spada, le tagliatelle bio al tartufo bianco con farina bio di grani antichi, quindi crema di fagioli e porcini, la frittata al tartufo bianco e la panna cotta artigianale. Conduce il sommelier Otello Renzi.