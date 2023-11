Ottanta film in soli cinque giorni

A Urbino cinque giorni di proiezioni ed emozioni con la settima edizione del Festival internazionale “Segni della Notte“. La rassegna da oggi fino a domenica si snoderà nel centro storico della città, tra il Cinema Ducale e il ridotto del Teatro Sanzio, ovvero la Sala del Maniscalco. Si potrà assistere alla proiezione di 80 film, provenienti da 50 paesi e gran parte dei quali in prima italiana, accanto ad alcune anteprime internazionali.

Tra questi ci saranno sopratutto documentari, film corti, film sperimentali ma anche focus sull’Italia.

Il cinema ancora una volta arriva a Urbino. Infatti "il Festival si caratterizza per la presentazione di film indipendenti e creativi che trattano temi chiave delle nostre società attuali e spesso offrono una riflessione sulle immagini audiovisive – spiegano gli organizzatori –.La rassegna costituisce un elemento importante per la formazione e la ricerca in sociologia, politica, media e produzione cinematografica. L’ingresso è gratuito, ad eccezione del primo giorno al Cinema Ducale".

Oggi il primo spettacolo dove saranno presentati alcuni dei film vincitori dell’edizione 2022. Quindi alle 21 al Cinema Ducale verrà proiettato il film di apertura del Festival, il documentario su Julian Assange. Il programma, con relativi orari e sedi, è visionabile al seguente link www.segnidellanotte.com

fra. pier.