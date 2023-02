Ottantadue anni sulla breccia: negozio premiato

Ottantadue anni sulla breccia. Non è da tutti, considerando che in tutto questo tempo di cose in Italia e non solo ne sono successe un sacco e i cicli economici non sempre sono stati positivi, basti pensare solo alla crisi petrolifera della metà degli anni Settanta (la guerra del Kippur e le domeniche a targhe alterne…).

Ma loro, la premiata Ottica Bordoni, hanno fieramente resistito e con il lavoro di tre generazioni, nonni, figli e nipoti, sono diventati un punto di riferimento per tutti quanti, a Fossombrone e nel circondario, in questi decenni hanno avuto bisogno di un paio di occhiali.

Questo appassionato lavoro di tre generazioni pochi giorni fa è stato premiato in municipio con una piccola ma sentita cerimonia nel corso della quale il sindaco Massimo Berloni e il vice sindaco Michele Chiarabilli hanno consegnato una targa di riconoscimento ai fratelli Giorgio ed Elena Masi, gli attuali titolari dei due negozi Bordoni sotto le "logge poverette" del corso Garibaldi.

Una targa che serve ad attestare lo status dell’Ottica Bordoni di "Negozio storico" della cittadina metaurense.

"L’Ottica Bordoni è un grande orgoglio forsempronese - spiega il vice sindaco Chiarabilli - e meritava assolutamente il riconoscimento di "Negozio Storico" con ben 82 anni di attività ininterrotta. È un grande traguardo che non tutti sono capaci di raggiungere. Bravi loro e i loro nonni…".

Ai titolari dell’Ottica Bordoni è stata anche consegnata una targa con lo slogan "Fossombrone 2031 Io ci sto!". Il progetto Fossombrone 2031 riunisce alcune tra le maggiori associazioni di categoria (dalla CNA all’ALI-CLAAI, dalla Confartigianato alla Confcommercio fino alla Confesercenti), quelle che hanno scelto di lavorare a fianco dell’amministrazione comunale per mettere in piedi progetti specifici che accelerino il motore economico del territorio.

Si tratta di una sinergia che si basa su uno studio di Istao (Istituto Adriano Olivetti) commissionato a inizio mandato dal sindaco Berloni per individuare le principali linee di intervento per un risveglio economico-sociale della città.

Uno degli scopi specifici è non a caso "rafforzare il commercio, alzare di nuovo le serrande". Beh, i Bordoni non le hanno mai abbassate. Complimenti a loro anche dal Carlino.

Adriano Biagioli