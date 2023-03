"Ottimo che lo Iat sarà aperto, ma non si dimentichi la Pro Loco"

Il gruppo consiliare “Urbino e il Montefeltro“ dice la sua sulla situazione dell’ufficio turistico regionale di via Puccinotti. "Sono già tante – spiegano Giorgio Londei e Federico Cangini – le prenotazioni per la Pasqua, facendo prevedere un grande afflusso di turisti. Di fronte a queste previsioni noi riteniamo veramente incomprensibile la chiusura nei weekend dello IAT con l’aggiunta che negli altri giorni gli orari sono ridotti e poco funzionali. Già qualche settimana fa noi avevamo denunciato tale situazione e avanzato la proposta di far scendere in campo la Pro Loco con i suoi volontari come era stato già fatto, con successo, nel passato; prendiamo atto che ora l’assessore Cioppi dice di avere risolto il problema coinvolgendo la Regione, come noi d’altronde avevamo chiesto. Vigileremo che sia così. Tuttavia nelle dichiarazioni di Cioppi non si fa cenno ad un coinvolgimento dei volontari della Pro Loco: noi insistiamo per una collaborazione che ha visto un lavoro importante e di successo in un recente passato. Insistiamo dunque affinché ci sia un deciso e tempestivo intervento per risolvere una situazione che, ai più, appare incomprensibile. Tutto ancora può essere fatto". Ma la Pasqua è vicina.