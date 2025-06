Ottimo successo al motoraduno “Bikers Club Group 73“

Quello della settimana scorsa è stato un weekend all’insegna dei motori, della passione e della condivisione quello che ha animato gli impianti sportivi di Piandimeleto nell’ultimo fine settimana. Tante le presenze al motoraduno organizzato dal Bikers Club Group 73, storica realtà nata nei primi anni ’90 lungo la strada statale 73bis. Un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di bikers provenienti non solo dai comuni vicini e da tutta Italia, ma anche da diversi paesi europei. Un appuntamento che ha portato un’energia nuova nel cuore del Montefeltro e che ha trasformato Piandimeleto in un crocevia di amicizia, musica, buon cibo e rombi di motori, in un clima di festa e sicurezza.

A contribuire alla riuscita della manifestazione è stata anche la Pro Loco di Piandimeleto, che insieme all’amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa fin dai primi contatti, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra realtà associative e istituzioni possa generare eventi di grande impatto. "È stato un evento – spiega il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini – che ha portato qualcosa di nuovo e positivo nel nostro territorio. Vedere tante moto e tante persone, unite dalla stessa passione, è stato davvero bello ed emozionante. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: dagli organizzatori ai volontari, dalla Pro Loco a tutti i partecipanti. Il tutto si è svolto nella piena sicurezza e in un clima di grande sinergia tra i bikers. È la dimostrazione che Piandimeleto è pronta ad accogliere eventi di questa portata, capaci di valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità. Il successo del motoraduno è un’ulteriore conferma della vitalità del nostro territorio e della sua capacità di aprirsi a nuove esperienze, sempre nel rispetto delle regole e del buon vivere".

am. pi.